Just Eat, Takeway vince la battaglia con un’offerta da 7,2 miliardi di euro Takeaway vince la battaglia per acquisire la britannica Just Eat con una offerta di 6,1 miliardi di sterline (circa 7,2 miliardi di euro). di Mara Monti

(Reuters)

2' di lettura

Takeaway vince la battaglia per acquisire la britannica Just Eat con una offerta di 6,1 miliardi di sterline (7,7 miliardi di dollari) in una operazione che porterà alla nascita di uno dei più grandi gruppi mondiali di consegne alimentari a domicilio (food delivery) da 12,5 miliardi di euro.

Takeaway ha reso noto che l’offerta è stata accettata da una quota di capitale che rappresenta l’80,4% dei diritti di voto di Just Eat. L’offerta di Takeaway vale 889 pence per azione, superando l’offerta di 800 pence per azione della società di investimento Prosus.

La nuova società che nascerà dalla fusione tra Takeaway e Just Eat sarà basata ad Amsterdam (Paesi Bassi) e quotata alla City di Londra, con 23 filiali soprattutto in Europa, ma anche in Canada, Australia e America Latina. Secondo i conti 2018, la nuova società avrà ricavi per 1,21 miliardi di euro e una perdita di 43 milioni (Just Eat ha una perdita di 8,8 milioni di sterline nella prima metà dell’anno e Takeaway è in rosso per 37,4 milioni di euro).Tuttavia per entrambe le società i risultati del fatturato per il 2019 sono in crescita.

Secondo le stime di Takeaway, le sinergie sono pari a circa 20 milioni di euro, attraverso alla centralizzazione degli ordini su un’unica piattaforma, alla unificazione dei brand (Just Eat Takeaway ) e un miglioramento delle forniture. Prosus, che ha investito in diversi servizi di consegna a domicilio nel mondo, come nella tedesca Delivery Hero, potrebbe aver il suo premio di consolazione. Infatti, come parte della fusione, Takeaway probabilmente dovrà vendere il 33% detenuto da Just Eat in iFood, il più grande sito di prodotti alimentari del Sud America, di cui Prosus ha già una quota di controllo.

La battaglia per acquisire Just Eat è iniziata lo scorso agosto dopo un primo accordo con Takeaway per acquistare una quota del 48% in Just Eat. Piano azzerato da Prosus che aveva presentato tre offerte concorrenti, tutte respinte perché ritenute inadeguate da Just Eat. Fino allo scorso 19 dicembre quando al culmine della battaglia Prosus è uscito perdente.

Ora Takeaway dovrà dimostrare che il modello di business perseguito in Germania e nei Paesi Bassi - che ha portato a una rapida crescita delle vendite - porterà a una redditività a lungo termine per entrambe le società.