Juve debole in Borsa in attesa conti 2018-2019

1' di lettura

Nel giorno in cui Juventus Fc alzerà il velo sul bilancio dell'esercizio 2018-2019, il titolo è il peggiore a Piazza Affari dove cede oltre l'1%. Le azioni sono scambiate in area 1,38 euro (contro 1,398 ieri in chiusura). Nella media il numero degli scambi: sono passati di mano oltre 800mila pezzi contro una media giornaliera di 12,5 milioni. Il titolo arriva da una settimana complicata dopo il pareggio del club all'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid.

Faro degli analisti su conti 18-19 con "rosso" da 40 milioni

Ma l’attenzione degli investitori è soprattutto sui dati di bilancio, visto che in mattinata si terrà il consiglio di amministrazione per l’approvazione. Al 30 giugno 2019 - la prima stagione con Cristiano Ronaldo in bianconero - secondo le anticipazioni del Sole 24 Ore dei giorni scorsi, la perdita netta sarebbe di circa 40 milioni di euro. Nell’attesa di conoscere il conto economico del club nel dettaglio, oggi gli investitori stanno penalizzando il titolo sul Ftse Mib.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)