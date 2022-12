Juve, da Deloitte rilievi sul bilancio. La società: «Interpretazioni non condivise»

Viceversa, con riferimento ai dati riesposti presentati ai fini comparativi, la perdita dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 e il patrimonio netto al 30 giugno 2021 risultano sottostimata di 21 milioni. Mentre il patrimonio netto all'1 luglio 2020 di 49 milioni ai contabili Deloitte risulta sovrastimato di 28 milioni.

Tra rischi esclusione da campionato e Coppe

Nella Relazione Finanziaria al 30 giugno pubblicata dal club, si cita anche l’inchiesta aperta dalla Uefa lo scorso 1° dicembre. Sul punto si legge che la Juve, tra i rischi potenziali legati alle controversie, è esposta alla possibilità di «sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive» dell’Uefa, «in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo» alla Superlega ma anche a «nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europe» in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa.