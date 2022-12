Juventus, Uefa apre indagini per violazioni finanziarie. Le motivazioni del gip

Allarme rosso per i conti della Juventus

I capi di accusa

La procura avrà il tempo e il modo per aggiornare i capi d’accusa. Agnelli non ha rinunciato all’incontro natalizio con lo Juve Club Parlamento, in Senato. «La Juve è più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare», avrebbe detto aggiungendo che le dimissioni del cda sono state «una scelta assunta di comune accordo con Jonh Elkann».

«La Juventus non ha bisogno di nuovo capitale», ha precisato l’amministratore delegato di Exor John Elkann rispondendo alle domande degli analisti finanziari. Nel frattempo la Juventus gioca d’anticipo.

Le mosse della società

«Sulla base di un solido set di pareri di primari professionisti legali e contabili - si legge in una nota ufficiale - il board di Juventus è pervenuto, con compattezza, alla conclusione unanime da parte dei nove consiglieri in carica alla data del 28 novembre 2022, che il trattamento contabile adottato nei bilanci contestati rientra tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili, e le contestazioni della Procura non paiono fondate».

Il club, che ribadisce la convinzione di avere sempre operato correttamente, guarda anche alla giustizia sportiva: «in ragione dell’assenza di qualsivoglia alterazione dei bilanci, le conclusioni delle autorità sportive (che già si sono espresse, con riguardo al tema plusvalenze, in senso favorevole a Juventus) non cambieranno: in assenza di alcuna alterazione contabile, ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata».

Una risposta di tenore opposto rispetto a quanto confidò, senza sapere di essere intercettato, uno dei dirigenti (ora indagato) al direttore sportivo Federico Cherubini (non indagato) durante una cena il 22 luglio 2021, pochi giorni dopo l’apertura di una verifica ispettiva della Consob: «Una cosa così brutta si è vista solo con Calciopoli».