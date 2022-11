Juve, si dimette tutto il Cda. Lascia anche Andrea Agnelli

Ascolta il podcast: Perché il tifoso-azionista che ha puntato sul calcio in Borsa è rimasto col cerino in mano

L’impatto sui conti

Una situazione che si presta dunque a letture diverse, e che - se dovessero prevalere, come ritiene la Procura, quelle più pesanti - può avere impatti pesanti sui conti del club. Che ora, «per un approccio maggiormente prudenziale» ha «anzitutto ritenuto di rivedere al rialzo la stima di probabilità di avveramento delle condizioni di permanenza in rosa per quei calciatori che nel biennio 2019/20-2020/21 hanno rinunciato a parte dei compensi e con cui sono state successivamente concluse integrazioni salariali o “loyalty bonus” (rispettivamente, a luglio/agosto 2020 per la prima c.d. “manovra stipendi” e a settembre 2021 per la seconda c.d. “manovra stipendi”)». Sta di fatto che ora «tali revisioni di stime e di assunzioni comportano pertanto rettifiche delle stime di oneri di competenza a fine giugno 2020, fine giugno 2021 e fine giugno 2022 per effetto delle integrazioni salariali siglate a luglio/agosto 2020 e dei “loyalty bonus” siglati a settembre 2021».

Il Cda cessato

In una vera e propria situazione da allarme rosso, «su proposta del Presidente Andrea Agnelli- prosegue la nota della società uscita in serrata - e onde consentire che la decisione sul rinnovo del Consiglio sia rimessa nel più breve tempo possibile all'Assemblea degli Azionisti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione hanno dichiarato di rinunciare all'incarico. Per le stesse ragioni, ciascuno dei tre amministratori titolari di deleghe (il Presidente Andrea Agnelli, il Vicepresidente Pavel Nedved e l'Amministratore Delegato Maurizio Arrivabene) ha ritenuto opportuno rimettere al Consiglio le deleghe agli stessi conferite. Il Consiglio ha, tuttavia, richiesto a Maurizio Arrivabene di mantenere la carica di Amministratore Delegato.In ragione di quanto precede, è venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica e, pertanto, ai sensi di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione deve intendersi cessato».

Le accuse della consigliera Marilungo

Un’uscita, in particolare, è rivelatrice del clima che si respira in queste ore alla Continassa. È quella della consigliera Daniela Marilungo, che «ha motivato le sue dimissioni sostenendo l'impossibilità di esercitare il proprio mandato con la dovuta serenità e indipendenza anche, ma non solo, per il fatto di ritenere di non essere stata messa nella posizione di poter pienamente “agire informata” a fronte di temi di sicura complessità».

L’ingresso di Scanavino

Per tanti che escono, uno che entra. «Al fine di rafforzare il management della Società», si legge ancora nella nota, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire l'incarico di direttore generale a Maurizio Scanavino, ad di Gedi e considerato vicino a John Elkann.