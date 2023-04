Juventus, accolto ricorso: restituiti i 15 punti in attesa di nuova valutazione

Gli scenari

Va detto che le sanzioni sportive per essere afflittive devono recare danno al club sanzionato e dunque possono slittare al campionato successivo se non si riesce a irrogarle in quello in corso. Per la Juventus si aprono a questo punto diversi scenari. Lo scorso 12 aprile la procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per altri filoni - le cosiddette manovre stipendi, le partnership opache e gli agenti - per i quali la Juventus ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni. Dopo di che dovranno essere decisi deferimenti. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha contestato al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) in quanto avrebbe ottenuto vantaggi indebiti dalla mancata iscrizione a bilancio di stipendi corrisposti ai propri tesserati e non risparmiati. Contestazione analoga a quella del filone plusvalenze.

Il cuore delle accuse derivate dagli atti dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino, in effetti, riguarda la pianificazione da parte dei vertici della Juve di un “sistema” volto a conseguire plusvalenze cedendo giocatori al solo scopo di aggiustare i conti, alterando perciò le risultanze contabili e violando i principi di lealtà sportiva (nel dossier Prisma le operazioni contestate riguardano per l'85% scambi di calciatori - per un controvalore di 150 milioni - realizzati nelle stagioni dal 2019 al 2021).

Appare evidente la omogeneità delle violazioni contestate e di fronte alla ristrettezza dei tempi sarebbe logico un trattamento unitario delle stesse. Soluzione che tuttavia si scontra con i differenti gradi del processo sportivo.

Gli altri club

Va ricordato infine come la Procura federale si propone di perseguire anche le società con cui il club bianconero avrebbe intrattenuto “partnership opache”, come Sassuolo, Atalanta, Udinese, Sampdoria, Empoli e Monza, citate nell’inchiesta Prisma. L’istruttoria del procuratore Chinè si è concentrata su queste “collaborazioni” al fine di far emergere il dolo nel perseguimento di benefici contabili indebiti in entrambe le dirigenze coinvolte negli scambi. E dovranno essere istruiti eventualmente anche i processi sportivi per altri club messi sotto indagine dalle Procure ordinarie, come Lazio, Roma, Salernitana e Napoli sempre per il tema plusvalenze.

Il calendario chiaramente induce a pensare che questi procedimenti potrebbero slittare alla prossima stagione e anche in questo caso incidere sulle classifiche del prossimo anno, creando però un vulnus evidente qualora la Juventus fosse giudicata e sanzionata prima.