Juventus affonda in Borsa, Champions a rischio con la penalizzazione in classifica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dalla classifica di Serie A a Piazza Affari: i 15 punti tolti alla Juventus Fc dalla giustizia sportiva affondano anche il titolo del club bianconero, che dopo non essere riuscito a fare prezzo in avvio con un ribasso teorico oltre 11 punti, è poi entrato in contrattazione segnando una delle peggiori prestazioni del listino milanese con un ribasso arrivato anche oltre otto punti.

«Alla luce della penalizzazione la Juventus potrebbe non riuscire a qualificarsi per la Champions League nella stagione 2023-2024 con un impatto negativo per i conti delle società», notano gli analisti di Intermonte, ricordando inoltre che il club «ha altri procedimenti pendenti che potrebbero portare a ulteriori decisioni sulla società e sul management uscente». Gli esperti ricordano poi che la Juventus rappresenta circa il 2% del Nav della controllante Exor (-0,03% ad Amsterdam), che «al momento rimane intenzionata a mantenere la maggioranza nella società con il 63,8% del capitale».

