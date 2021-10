Juventus, Agnelli all’assemblea degli azionisti: «Non mi arrendo sul progetto SuperLeague»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Agnelli non si arrende sul progetto SuperLeague. Il presidente della Juventus è netto nel discorso introduttivo all'assemblea degli azionisti, che si svolge all'aperto all’Allianz Stadium di Torino, in presenza del 78,55% del capitale. «Sul progetto SuperLeague non mi sono arreso, non mi voglio arrendere oggi, non mi arrenderò domani. Sarà solo attraverso un dialogo costruttivo che si potrà arrivare a una dimensione soddisfacente».

Bilancio e aumento di capitale

All’ordine del giorno ci sono il bilancio consolidato al 30 giugno 2021, chiuso con una perdita netta di -209,9 milioni, la più alta nella storia del club, la nomina del nuovo cda, l’aumento di capitale di 400 milioni, che fa seguito a quello di 300 milioni lanciato a fine 2019. Agnelli ha detto che «il Covid ha avuto un impatto di circa 340 milioni sul club in tre anni, di cui il 40% quest’anno. Con questo esercizio pensiamo di pulire gli effetti e confermiamo la validità del nostro piano industriale». Il bilancio è stato approvato a larga maggioranza.

«La piramide del calcio professionistico non è sostenibile»

Il presidente della Juventus ha parlato di quelli che considera problemi strutturali del settore. «Al di là del risultato negativo della nostra società, vi sfido a dimostrare che l’attuale piramide del calcio professionistico è sostenibile. Tutti si lamentano. Ogni tentativo di riforma viene affossato. Il meccanismo di governance che abbiamo oggi non permette a nessuno di assumere una leadership. Chi ha il peso non ha i voti, chi ha i voti non ha il peso».

Attesa la decisione della Corte europea

Parlando dei tre club fondatori del controverso progetto SuperLeague, ufficializzato il 19 aprile e poi abortito, Agnelli ha detto: «Quest'anno Juventus, Real Madrid e Barcellona, nessuna ha vinto il campionato domestico, tutte partecipiamo alla Champions League. La proposta di tre società è stata rifiutata da 12 club». Ha accusato la «classe politica» di voler prendere decisioni sul governo del calcio senza averne le competenze. «Ci sono procedimenti cominciati e poi annullati da parte dell’Uefa. E oggi siamo in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea. Dobbiamo attendere la decisione della Corte europea prima di ipotizzare i prossimi passi».

Il Cfo Cerrato: sviluppo del progetto non prevedibile

La Juventus continua a credere nel progetto della European SuperLeague, ha confermato il direttore finanziario (Cfo), Daniele Cerrato, subentrato da pochi mesi ad altri dirigenti nel ruolo. Cerrato ha detto: «La costituzione della società per la SuperLeague è avvenuta il 19 aprile. L'intenzione era arrivare a un dialogo costruttivo con Fifa e Uefa. Allo stato lo sviluppo del progetto non è assolutamente prevedibile, progetto sulla cui legittimità la società Juventus resta assolutamente convinta». Cerrato ha detto che a causa della chiusura dello stadio e del museo nell'ultimo esercizio sono mancati ricavi per 70 milioni «rispetto a un anno normale».