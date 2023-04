Juventus, chiuse le indagini su manovre stipendi e partnership «opache». Il club: Applicati correttamente i principi contabili internazionali

La Procura di Torino tuttavia ha individuato un elenco di società con cui il club bianconero avrebbe intrattenuto “partnership opache”. Vengono citate compagini di Serie A come Sassuolo, Atalanta, Udinese, Sampdoria, Empoli e Monza, ma anche operazioni condotte con squadre come Parma, Pisa, Cosenza e Pescara, ovvero realtà straniere come Lugano, Basilea e Sion. L’istruttoria del procutore Chinè si è concentrata su queste “collaborazioni” al fine di far emergere il dolo nel perseguimento di benefici contabili indebiti in entrambe le dirigenze coinvolte negli scambi.

I tempi delle sanzioni

In particolare, sulle posizioni di 6 club (Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari) che hanno trattato, sottoscritto o comunque pattuito «accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale e/o provvedendo a depositare documenti recanti pattuizioni diverse da quelle concluse» la Procura di Torino ha trasmesso gli atti anche alle Procure competenti per territorio alcune delle quali hanno aperto fascicoli ad hoc.

In quest’ottica la Procura federale attenderà anche la conclusione di queste indagini realizzate dalla magistratura ordinaria. Questo evidentemente porterà la giustizia sportiva ad irrogare eventuali sanzioni nel prossimo campionato. Mentre per la Juve, nonostante i tempi stretti, si proverà a chiudere entro questa stagione. Sul versante della manovre stipendi è emersa anche la possibilità che il club bianconero chieda un patteggiamento per ridurre le conseguenze negative degli illeciti.

Manovre stipendi

La Procura Figc ha chiuso anche le indagini sulle cosiddette manovre stipendi. Va ricordato che il 28 marzo 2020, nella fase iniziale della pandemia da Covid-19 , la Juve ha comunicato di aver raggiunto un’intesa con 23 membri della Prima Squadra finalizzato alla riduzione dei compensi per 85 milioni pari a 4 mensilità. Nello stesso comunicato la società aveva annunciato che, qualora le competizioni sportive della stagione in corso fossero riprese come avvenuto nell'estate successiva, la società e i tesserati avrebbero negoziato in buona fede eventuali integrazioni dei compensi.

Gli accordi individuali sugli stipendi

Così nei mesi di luglio e agosto 2020, la società ha concluso accordi individuali di integrazione degli stipendi per 61 milioni (pari a circa 3 mensilità) da erogare per circa 32 milioni nella stagione 2020/2021 e per circa 29 milioni nella stagione 2021/2022. Per la Procura riguardo alla prima manovra del marzo 2020 il bilancio 2020 non recherebbe alla voce “Personale tesserato”, l'importo 62 milioni.