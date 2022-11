Juventus, i cinque anni neri per i bilanci: persi 600 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perdite complessive per 612,9 milioni negli ultimi cinque anni con circa 700 milioni di cassa bruciata e oltre mezzo miliardo di euro in aumenti di capitale iniettati dall’azionista, la holding Exor, per coprire i maxi-rossi, su comprensivi 820 milioni richiesti al mercato. Sono numeri preoccupanti quelli della Juventus: con tre aumenti di capitale negli ultimi dieci anni. Se si esclude quello più contenuto e lontano nel tempo da 120 milioni nel 2011, le ricapitalizzazioni sono state da 300 milioni...