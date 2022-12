Juventus, ecco il cda bianconero del dopo Agnelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è naturalmente Gianluca Ferrero, il commercialista di fiducia della famiglia Agnelli Elkann che è già stato indicato alla presidenza e sta lavorando, pur senza ruoli, alla rielaborazione degli ultimi bilanci della società. E c’è Maurizio Scanavino, l’ad di Gedi che la holding ha richiamato nel caos di fine novembre anche nel club bianconero come direttore generale (mantenendo il doppio incarico) e ora si appresta a diventare amministratore delegato.

Ma nella lista presentata da Exor per il rinnovo del cda della Juventus Fc, all’ordine del giorno dell’assemblea del 18 gennaio prossimo, ci sono altri tre nomi di peso, meno conosciuti ma non meno robusti dal punto di vista delle competenze tecniche e legali, necessarie per affrontare il triplice scrutinio che attende la società: la Procura, la Consob, la giustizia sportiva. Oltre al mercato, naturalmente.

Ecco allora che per il cda del dopo Agnelli-Nedved l’azionista Exor ha presentano una minilista che comprende anche Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello.

Nel primo caso, si tratta di un’altra commercialista, revisore e iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del tribunale di Milano, con un’esperienza di 35 anni in società di vari settori, quotate e non. È esperta di revisione e di bilanci, oltre che di controllo dei rischi. Svolge incarichi professionali in società quali Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l’Italia.

Laureato in Economia e Commercio, Diego Pistone vanta un’esperienza di 48 anni nell’area finanza e controllo di molte società, in Italia e all’estero: si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat (tra cui Teksid, Magneti Marelli, Fiat Auto). Dal 2022 è consigliere e Cfo di Finde, società holding del Gruppo Denegri, oltre che membro del Cda di Diasorin.