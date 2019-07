Juventus sotto la lente nell'attesa del giovane difensore olandese De Ligt I titoli sono volatili mentre gli investitori si interrogano sulle indiscrezioni di stampa in base alle quali il club bianconero pagherà 70 milioni all'Ajax di Eleonora Micheli

1' di lettura

Juventus Fc sotto la lente Piazza Affari sull’ipotesi che stia per arrivare a Torino il giovane difensore dell’Ajax, Matthijs De Ligt. I titoli bianconeri dopo un avvio tonico hanno rallentato il passo. Poco dopo l'apertura le azioni avevano invece puntato verso i massimi di 1,70 euro segnati la scorsa primavera, prima dell’uscita della squadra dalla Champions League.



Secondo indiscrezioni di stampa, la squadra di calcio della famiglia Agnelli avrebbe trovato un accordo con l'Ajax per acquistare il giovane difensore per una cifra di 70 milioni di euro. L’annuncio, però, non è ancora ufficiale visto che i due club starebbero ancora definendo alcuni dettagli. Al giocatore andrebbero circa 12 milioni all'anno. Invece, sempre a livello di calcio mercato, pare chiuso il dossier sul centrocampista, Paul Pogba, adesso al Manchester United. La Juventus avrebbe fatto marcia indietro.

(IL Sole 24 Ore Radiocor)