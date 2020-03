Juventus in fondo al Ftse Mib, caos Serie A con misure anti-epidemia

(ANSA)

Le azioni dei club di calcio scivolano in Borsa complice il caos delle partite di Serie A, e non solo, conseguenza delle misure adottate in risposta alla diffusione del nuovo coronavirus. Le quotazioni della Juventus in coda al FTSE MIB, ma anche quelle di SS Lazio e della As Roma arretrano in modo significativo. Dopo il rinvio ad alcuni match dell'ultima giornata di campionato, in particolare l'attesa sfida a Torino tra Juventus e Inter, martedì 3 marzo è arrivata anche la decisione da parte della Prefettura di Torino di annullare la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan e sembra che anche l'altra semifinale, in calendario giovedì 5 marzo tra Napoli e Inter, possa essere spostata. I rinvii, insieme alle misure allo studio da parte del Governo Conte per limitare i rischi sanitari, alimentano l'incertezza sulla possibilità di riprendere e di portare a termine le competizioni sportive in corso (Serie A e Coppa Italia).





Sono in programma a Roma le riunioni del Consiglio e dell'assemblea della Lega di Serie A nelle quali i responsabili dei club dovrebbero assumere delle decisioni sul tema: sul tavolo l'ipotesi di proseguire nelle competizioni giocando le partite senza pubblico, una soluzione che comunque farebbe venire meno gli introiti da stadio per le casse delle società calcistiche.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)