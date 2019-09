Juventus in forte calo, necessario aumento da 300 mln per il club

1' di lettura

Caduta di oltre il 6% in Borsa per Juventus Fc dopo le perdite dell'esercizio 2018-19 e soprattutto la necessità di ricorrere a un aumento di capitale fino a 300 milioni per rafforzare la struttura patrimoniale e sostenere gli investimenti sulla squadra e sulla strategia commerciale. Le azioni Juventus, che inizialmente non erano riuscite a segnare un prezzo di apertura, sono cadute fino a 1,27 euro. Giù anche i titoli dell'azionista Exor che detiene il 63,77% e che si è impegnato a sottoscrivere l'aumento per la sua quota di pertinenza (circa 190 milioni): scende del 2% l'azione in Borsa anche se gli analisti di Equita rilevano come l'impatto dell'operazione debba ritenersi «modesto» per il fatto che rappresenta l'1% del net asset value della holding il cui indebitamento potrebbe aumentare di circa il 7% a livello netto.

Secondo gli analisti di Websim/Intermonte, l'opreazione di rafforzamento di capitale dei bianconeri arriva nel momento giusto, cioè al termine di un ciclo iniziato nel 2012 che ha portato nuovamente la squadra nella top 10 del calcio europeo e «permetterà di accelerare nella crescita dei ricavi operativi anche attraverso la prosecuzione della strategia commerciale di valorizzazione del marchio Juventus».

L'esercizio chiuso a giugno ha riportato una perdita di 39,9 milioni, dovuta in particolare all'incremento dei costi del personale tesserato. I ricavi sono cresciuti del 23,1% a 621,5 milioni.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)