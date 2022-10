Juventus giù in Borsa dopo il ko in Champions, eliminazione a un passo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite sul titolo della Juventus Fc a Piazza Affari, dopo che la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa ha certificato il momento difficile per il club bianconero. Il presidente Andrea Agnelli ha ammesso che per la Juve «è uno dei periodi più difficili». «Sono arrabbiatissimo e provo vergogna, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che si vergognano di farsi vedere in giro», ha commentato nell'immediato dopopartita di Haifa dopo la sconfitta per 2 a 0.

Agnelli ha comunque rinnovato la fiducia all'allenatore Massimiliano Allegri: «Non ci sono responsabilità individuali, è un problema di gruppo. Allegri è e rimarrà l'allenatore della Juventus, la nostra società ha sempre fatto le verifiche a fine anno». La squadra ora andrà in ritiro alla Continassa almeno fino al derby di sabato contro il Torino. Il risultato della partita di ieri rende ancora più complicata la qualificazione agli ottavi di Champions League, mettendo a rischio i ricavi legati al passaggio del turno.