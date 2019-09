Juventus verso il secondo bilancio in rosso Dai conti della controllante emerge una perdita intorno a 40 milioni: cda fissato il 19 di Gianni Dragoni

La Juventus ha chiuso in rosso il bilancio chiuso al 30 giugno 2019, la prima stagione con Cristiano Ronaldo in bianconero. La perdita netta è di circa 40 milioni di euro (per l’esattezza -39,54 milioni), secondo un calcolo basato sui dati della relazione semestrale di Exor Nv, la holding che possiede il 63,77% della società di calcio quotata.

I dati non sono quelli definitivi e ufficiali del progetto di bilancio bianconero, che sarà sottoposto al cda Juventus il prossimo 19 settembre. Ma di solito lo scostamento tra i dati di Exor e quelli definitivi del club è minimo, può essere legato a rettifiche per le ultime operazioni del calciomercato. La semestrale di Exor, approvata ieri dal cda presieduto da John Elkann, tra i risultati delle partecipate, calcolati con il metodo del patrimonio netto, indica per la Juventus una perdita di -47 milioni nel periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2019 (-62 milioni nel gennaio-giugno 2018).

La Juventus aveva già dichiarato un utile netto di 7,46 milioni nella semestrale con i conti del periodo dal primo luglio 2018 al 31 dicembre 2018, che costituisce il primo semestre dell’esercizio finanziario terminato il 30 giugno scorso (rispetto ai 43,3 milioni di utile dello stesso periodo del 2017). Pertanto la somma algebrica fra i +7,46 milioni della prima metà dell’esercizio e i -47 milioni della seconda metà (riportati da Exor) dà un saldo pari a -39,54 milioni, come risultato dell’intero esercizio terminato a giugno 2019.

Questi dati non sono stati commentati dalla Juventus. L’anno scorso, in base a quanto riportato dalla semestrale di Exor approvata il 6 settembre 2018, il risultato del bilancio Juventus al 30 giugno 2018 era pari a -18,9 milioni: pochi giorni dopo il cda della Juventus ha approvato il bilancio con una perdita di -19,2 milioni.

In attesa dei dati definitivi si può rilevare che la Juventus ha chiuso in perdita il secondo bilancio consecutivo, con un passivo raddoppiato, dopo tre bilanci consecutivi in utile nel 2014-2015 (2,3 milioni), 2015-2016 (4,06 milioni) e 2016-2017 (42,6 milioni).