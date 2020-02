Juventus inverte rotta e passa in positivo, tornano rumors su Sarri Dopo il deludente risultato nella partita con il Lione in Champions League, si guarda alla prossima sfida di campionato con l'Inter e, secondo la stampa sportiva, in caso di debacle, la fiducia a Sarri sarebbe a tempo, con un orizzonte limitato di Flavia Carletti

Inversione di rotta per Juventus Fc a Piazza Affari. I titoli del club bianconero salgono di oltre tre punti percentuali, con un massimo a 1,011 euro, dopo essere stati sospesi in volatilità quando segnavano un rialzo teorico del 2,64%. Juventus mette così a segno la migliore performance del FTSE MIB (-3%), unico titolo in terreno positivo tra quelli del segmento principale della Borsa di Milano. Molto alti i volumi: a metà mattina sono passati di mano oltre 10 milioni di pezzi, contro una media degli ultimi trenta giorni per l'intera seduta di 9,7 milioni. Sulla Juventus continuano a ricorrersi voci sul destino dell'allenatore Maurizio Sarri. Dopo il deludente risultato nella partita con il Lione in Champions League, si guarda alla prossima sfida di campionato con l'Inter e, secondo la stampa sportiva, in caso di debacle, la fiducia a Sarri sarebbe a tempo, con un orizzonte limitato.

