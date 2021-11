Juventus, l’aumento di capitale parte nella bufera. Forte ribasso in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aumento di capitale della Juventus Fc di 400 milioni di euro è partito in Borsa oggi, 29 novembre, con un nuovo, forte ribasso delle quotazioni azionarie, dopo quelli della scorsa settimana. È il primo test in Borsa dopo la mazzata arrivata sulla società venerdì 26 novembre, con l’indagine della Procura di Torino per falso in bilancio e fatturazione di operazioni inesistenti. Sono indagati il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, l’ex capo dell’area calcio Fabio Paratici e tre dirigenti o ex dell’area finanza. All’apertura di Borsa alle 9 il titolo non ha fatto prezzo, intorno alle 12 il prezzo è di 0,4432 euro. Venerdì 26 aveva chiuso a 0,5745 euro.

Batosta per gli azionisti

La differenza di prezzo è -23%, in realtà poiché le nuove azioni sono offerte con un prezzo più basso, 0,334 l’una, il prezzo precedente è stato rettificato al ribasso, considerando lo stacco dei diritti di opzione per l’aumento di capitale (detto “prezzo ex”): secondo questo calcolo il ribasso dei titoli rispetto al “prezzo ex” è -5,1 per cento. Verso le 12 il prezzo è di 0,4432, -3,78% rispetto al prezzo rettificato “ex”. Comunque un forte ribasso a danno degli azionisti, considerando inoltre che i diritti per l’aumento di capitale, che da oggi sono scorporati dati titoli e vengono trattati in Borsa in modo separato dalle azioni, non fanno prezzo, cioè al momento non hanno valore. Questo perché non c’è domanda.

L’offerta fino al 16 dicembre

L’offerta in Borsa prevede 9 nuovi titoli (da comprare al prezzo di 0,334 l’uno) ogni 10 azioni possedute fino al 26 novembre. I nuovi titoli potranno essere sottoscritti fino al 16 dicembre, mentre i diritti di opzione possono essere trattati, cioè comprati o venduti, fino al 10 dicembre. La Juventus in un comunicato sabato sera ha confermato la tempistica dell’operazione, nonostante l’impatto negativo dell’indagine per l’accusa di false plusvalenze sul calciomercato nei bilanci degli ultimi tre anni.

Plusvalenze sospette e rapporti con Ronaldo

Le plusvalenze sospette, secondo il decreto di perquisizione delle sedi della Juventus, ammontano a quasi 282 milioni, in larga parte per scambi di giocatori (operazioni c.d. «a specchio») e cessioni e contestuale acquisto dal club controparte di giocatori molto giovani, a valutazioni considerate dai pm superiori ai parametri di riferimento. I giudici cercano anche una scrittura privata, una «carta» che riguarderebbe i rapporti contrattuali con Cristiano Ronaldo e stipendi arretrati.

Settima in campionato

Sabato la Juventus ha perso in casa contro l’Atalanta (0-1). In classifica in Serie A, dopo 14 partite, la squadra è settima con 21 punti, 14 meno del Napoli che è in testa, 7 meno dell’Atalanta che è quarta. Se non dovesse arrivare tra le prime quattro la Juventus verrebbe esclusa dalla Champions League dell’anno prossimo, con un forte danno economico: solo la partecipazione alla prima fase a gironi vale circa 80 milioni.