Juventus ai massimi da ottobre, dopo Natale assemblea sul bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il titolo della Juventus Fc sale ai massimi da oltre un mese a Piazza Affari mentre si avvicina l'appuntamento con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno.Mentre il FTSE MIB e l'All Share sono poco mossi, le azioni del club sono arrivate a guadagnare anche più di cinque punti.

Il 27 dicembre è in calendario l'appuntamento con i soci per l'ok al bilancio, mentre naturalmente l'attenzione continua a essere focalizzata sulle vicende giudiziarie che coinvolgono il club bianconero. Tra gli investitori restano inoltre radicate le aspettative che, proprio alla luce degli ultimi sviluppi, l'azionista di controllo Exor possa decidere di lanciare un'opa sulla società con l'obiettivo di ritirarla dalla Borsa. Un'eventualità che in ogni caso John Elkann ha recentemente escluso.