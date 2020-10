Calcio e coronavirus: Juventus-Napoli si giocherà con le carte bollate La norma applicabile alla situazione del Napoli è la stessa utilizzata più volte e anche domenica per permettere all'Atalanta di scendere in campo contro il Cagliari

(REUTERS)

Il big match di serie A, in programma domenica sera 4 ottobre rischia di gettare il calcio italiano nel caos.

Alle 20,45, allo Juventus Stadium ci sono la Juventus e la squadra arbitrale, non il Napoli: la squadra partenopea, infatti, non è partita dal capoluogo campano, mentre per la Lega non c'erano le condizioni per rinviare la partita.

Il comunicato dell’Asl

Nel pomeriggio di domenica un nuovo comunicato dell’Asl 2 Napoli Nord ha ribadito: «Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei contatti stretti di rispettare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio». Il riferimento è ai giocatori della squadra partenopea nella quale sono stati individuati due giocatori positivi: Elmas e Zielinski. Secondo l’Asl, i giocatori del Napoli avrebbero «inevitabilmente contatti con una pluralità di soggetti».

Il big match si giocherà con le carte bollate

Contro la posizione dell’Asl, però, la Lega di serie A, che punta a far valere il protocollo siglato di recente. sostenendo che la partita può essere disputata. E la Juve, a sua volta in isolamento fiduciario, ha annunciato l’intenzione di presentarsi all’Allianz Stadium. Per il Napoli, quindi, diventa concreta la possibilità di una sconfitta a Tavolino. Alla vicenda si sono aggiunte le posizioni dei ministri alla Salute Roberto Speranza e dello Sport Vincenzo Spadafora. «La priorità non è il calcio o gli stadi, la priorità è la salute delle persone» ha detto il primo, «far prevalere l’interesse della salute» ha detto il secondo.

In una nota, la Lega di Serie A ha spiegato perché Juventus-Napoli «deve essere giocata questa sera», confermando quanto anticipato in giornata dall'Ansa.