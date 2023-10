Juventus, nuovo aumento di capitale per 200 milioni. Bilancio in rosso per -123,7 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo aumento di capitale per la Juventus, sarà di 200 milioni di euro. Il cda della Juventus ha approvato le linee guida per la ricapitalizzazione - la terza in quattro anni - insieme al bilancio al 30 giugno 2023, che si è chiuso con una perdita netta di -123,7 milioni a livello di consolidato. Il patrimonio netto al 30 giugno è ridotto a 42,1 milioni e verrebbe azzerato dalle perdite previste nel primo semestre della stagione corrente.

L’aumento di capitale

L’operazione di rafforzamento patrimoniale sarà sottoposta all’assemblea degli azionisti, convocata per il 23 novembre all’Allianz Stadium. Il socio di maggioranza Exor - dice la nota della società di calcio - si impegna a sottoscrivere la sua quota, pari al 63,8%, che corrisponde a 128 milioni. Con questa ricapitalizzazione saliranno a 900 milioni i soldi iniettati dagli azionisti nel club negli ultimi quattro anni. La Juventus aveva fatto un aumento di 300 milioni a fine 2019, in sostanza per pagare i costi dell’acquisto di Cristiano Ronaldo, ma questo non era bastato a risanare i conti. Un secondo aumento di capitale, per 400 milioni, è stato fatto a fine 2021. Nelle due operazioni Exor ha iniettato nel club 447 milioni. La somma versata dall’azionista di controllo salirà a 575 milioni con la prossima ricapitalizzazione, che la società prevede di completare nel primo trimestre del 2024. Ma Exor anticiperà in una o più tranche la somma di sua competenza come futuro aumento di capitale già prima della fine di quest’anno, per non far andare il patrimonio netto in negativo.

La perdita

Il bilancio approvato dal cda si è chiuso con una perdita di -123,7 milioni. La cifra è superiore ai -110,5 milioni stimabili con i dati della semestrale di Exor, come anticipato dal Sole 24 Ore il 14 settembre scorso, perché nel bilancio - secondo fonti della società - sono stati calcolati anche oneri per le ultime operazioni del calciomercato terminato a fine agosto. È il sesto bilancio consecutivo in rosso per la Juventus.

Aumento dei debiti

Mentre la perdita è diminuita rispetto all’esercizio precedente, quando fu di -239,3 milioni, I debiti finanziari netti sono più che raddoppiati: sono passati da 153 milioni del giugno 2022 a 339,9 milioni del 30 giugno scorso.

Ricavi e plusvalenze

La nota della società dichiara ricavi e proventi complessivi per 507,7 milioni, rispetto a 443,4 milioni dell’esercizio precedente. In questa cifra ci sono anche plusvalenze da calciomercato e proventi da cessione in prestito di giocatori per 70,17 milioni (40,78 milioni nell’esercizio precedente), pertanto i ricavi operativi senza proventi da calciatori ammontano a 437 milioni, rispetto a 411 milioni nell’anno precedente.