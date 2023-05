Juventus, la Corte Figc toglie 10 punti in classifica. Prosciolti i dirigenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Juve penalizzata di 10 punti in classifica. È questa, apprende l’Ansa, la sentenza della Corte federale d’appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La decisione è stata appena notificata. La procura federale aveva chiesto una penalizzazione di 11 punti e 8 mesi di inibizione per i dirigenti tesserati per la vicenda delle plusvalenze.

Sempre stando a quanto apprende l’Ansa, la Corte di appello federale della Figc ha prosciolto i sette dirigenti Juve per il quale il Collegio di Garanzia aveva chiesto di rimotivare la responsabilita’, nell’ambito del processo plusvalenze. Si tratta di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Per loro il procuratore federale, Giuseppe Chinè, aveva chiesto otto mesi di inibizione.

La richiesta era avvenuta al termine della sua requisitoria innanzi alla Corte federale d’appello della Federcalcio all’udienza di rivalutazione della sentenza di secondo grado, come indicato dal Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni.

In secondo grado, la Juventus era stata penalizzata di 15 punti a fronte di 9 punti richiesti da Chinè. E la Borsa reagisce: vendite sul titolo Juventus a Piazza Affari, dove le quotazioni del club bianconero lo 0,63%, euro accusando una delle peggiori prestazioni dell’intero listino.

Gli investitori avevano alleggerito le posizioni in attesa di conoscere i verdetti della giustizia sportiva che penalizza la squadra in classifica mettendo a rischio la partecipazione alla prossima Champions League e i ricavi connessi. Resta poi sullo sfondo la vicenda legata agli accordi stipulati con i giocatori sugli stipendi nel periodo del Covid, per cui ai dirigenti della Juventus è contestata la mancata lealtà in base all’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva.