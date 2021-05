Juventus in rialzo, si riaccende speranza per un posto Champions

2' di lettura

Rimbalza la Juventus Fc a Piazza Affari con il titolo del club bianconero che si porta a ridosso di 0,72 euro per azione, risollevandosi dai minimi di marzo 2020. A dare impulso all'azione sono i risultati del week end calcistico che hanno riacceso una fiammella di speranza per la qualificazione in Champions, speranza che soltanto una settimana fa - dopo la pesante sconfitta interna contro il Milan (diretta concorrente per un posto nella massima competizione continentale dell'anno prossimo) - sembrava ormai persa.

Battendo l'Inter, infatti, la Juventus è rimasta quinta (in Champions entrano le prime quattro) ma si è portata a un solo punto dal Milan, che ha pareggiato inaspettatamente in casa con il Cagliari ed è stato a sua volta raggiunto dal Napoli mentre l'Inter campione d'Italia e l'Atalanta sono già matematicamente in Champions. All'ultima giornata, la Juventus - a patto che vinca a Bologna - può così sperare in un sorpasso in extremis, più sul Milan (impegnato in casa dell'Atalanta) che sul Napoli, che riceverà il Verona in un match certamente più abbordabile.

In ballo per il club 75 milioni di euro

La qualificazione in Champions, come noto, è una delle principali fonti di ricavi per i principali club. Gli effetti della mancata partecipazione alla competizione sono stati stimati dal Report Calcio della Figc (realizzato da PwC su base empirica sui casi riscontrati tra il 2014 e il 2019), che ha stimato l’impatto economico in circa 75 milioni di mancati introiti, basandosi su una media ricavata dai casi degli ultimi anni. Certo, partecipando all'Europa League (l'altra competizione continentale, decisamente minore rispetto alla Champions) e arrivando in fondo l'impatto negativo a livello economico potrebbe essere dimezzato.In ogni caso, oggi a Piazza Affari si scommette su un colpo di coda bianconero. In attesa, peraltro, della finale di Coppa Italia di mercoledì, che vedrà la Juventus opposta all'Atalanta.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)