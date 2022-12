Juventus, spuntano prove di una contabilità parallela. Corsa per rivedere i bilanci

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In queste ore, la nuova dirigenza della Juventus guidata dal presidente in pectore Gianluca Ferrero sta riscrivendo il bilancio al 30 giugno 2022. Un bilancio non approvato dal cda dimissionario lo scorso lunedì per le implicazioni che avrebbe comportato un via libera in termini di rischio di reiterazione di reati già oggetto di contestazione da parte della Procura di Torino con l’inchiesta Prisma.

Lo stallo del cda è una delle ragioni che ha portato al passo indietro, insieme alla necessità di togliere...