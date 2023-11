Juventus, via libera dei soci all’aumento di capitale di 200 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal nostro inviato - L’assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato a larghissima maggioranza sia il bilancio in rosso (-123,7 milioni di euro) sia l’aumento di capitale di 200 milioni, che dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2024. I voti favorevoli sono stati il 99,99% sull’aumento, il 99,67% sul bilancio. Insieme al socio di maggioranza Exor hanno votato a favore anche molti piccoli azionisti-tifosi.

Le critiche dei piccoli soci sul “patteggiamento”

Malgrado il sesto bilancio consecutivo in rosso e la certezza di una perdita pesante anche in questa stagione, a causa dell’esclusione dalla Champions League, i piccoli azionisti sono stati più morbidi del passato con la direzione del club. Fatta eccezione per la critica a quello che hanno definito “il patteggiamento” con la giustizia sportiva per le contestazioni contabili rivolte sui precedenti bilanci (plusvalenze e impatto manovre stipendi), qualcuno ha parlato di “calarsi le braghe”, altri di “resa”.

Ferrero: “Repubblica e Stampa sono giornali liberi”

L’assemblea ha anche offerto un siparietto quando il presidente Gianluca Ferrero ha risposto a un piccolo azionista, Salvatore Cozzolino. Il socio aveva chiesto come mai, essendo l’ad della Juventus, Maurizio Scanavino, anche ad di Gedi, il gruppo editoriale controllato da Exor che possiede i giornali la Repubblica e La Stampa, “i giornali che attaccano di più la Juventus sono Repubblica e La Stampa”. “Non si può fare una telefonata a questi due giornali per mettere a tacere queste critiche e chiedere che siano non compiacenti, ma obiettivi?”, aveva chiesto Cozzolino. Ferrero ha risposto: “Esiste la libertà di stampa. E’ difficile da credere. Ma i giornali, la Repubblica e La Stampa, sono assolutamente liberi. Non possono essere influenzati. Noi crediamo nella libertà di stampa”.

Il 30 giugno scade il contratto con Jeep

All’assemblea l’ad Scanavino ha detto che “Lo sponsor di maglia Jeep è in scadenza con la fine di questa stagione e siamo già da tempo in trattativa con diversi brand e società primarie a livello globale per la stagione successiva e, probabilmente, per un periodo di più stagioni legate alla sponsorizzazione di maglia”. Da Jeep arrivano circa 45 milioni all’anno alla società di calcio.