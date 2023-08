Jv Pgim Real Estate-Cittamoderna convertirà ex uffici in residenziale a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pgim Real Estate ha avviato una nuova joint venture con Cittamoderna per investire ed offrire soluzioni residenziali in aree strategiche. Pgim Real Estate è l'attività di gestione degli investimenti immobiliari da 210 miliardi di dollari in gestione di Pgim.

La joint venture avrà come target di investimento immobili, da ristrutturare o riconvertire in ambito residenziale, con l’obiettivo di sviluppare, ristrutturare, gestire le proprietà da offrire sul mercato tramite vendita frazionata. La collaborazione si concentrerà sugli investimenti nelle principali città italiane, tra cui Milano.

Pgim Real Estate ha stretto questa partnership nell’ambito della propria strategia europea value add. Cittamoderna è una società di investimenti immobiliari attiva dal 1950 negli sviluppi residenziali e nella riqualificazione di asset di prestigio. Nel 2019, Antonio Prezioso e Piera Prezioso hanno lanciato la piattaforma di asset management di Cittamoderna, finalizzata alla gestione di asset di proprietà di investitori istituzionali.

Il primo investimento della joint venture è la riqualificazione di un immobile esistente a destinazione uffici, sito a Milano, in zona Navigli, di circa 7mila mq di superficie commerciale da trasformare in circa 100 unità residenziali disponibili per la vendita. Gli appartamenti saranno sviluppati secondo alti standard sul fronte ambientale, tra cui l’ottimizzazione della luce solare e l’efficientamento energetico attraverso meccanismi di isolamento ad alte prestazioni. L’edificio si trova in una posizione ideale per lo sviluppo residenziale, con servizi nelle vicinanze come supermercati, banche, palestre e ottimi collegamenti e con il centro di Milano.