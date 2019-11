Viaggio a Fraser Island, l’isola di sabbia più grande al mondo

Anche il campo tendato, nostra base di questi tre giorni selvatici, è lontano da tutto: ci sono Luke, il responsabile, con Mette, danese, e Tania, valtellinese dell’Aprica, volontarie che lavorano in cambio di vitto e alloggio. Il loro compito? Alimentarci al meglio. C’è un piccolo generatore a sostenere la luce e l’acqua calda per le docce ma, per il resto, quando si fa buio è l’ora delle tende, del rumore avvolgente dell’oceano, delle stelle e di una luna madreperla. K’gari è una bolla di vita sognata, mai vissuta: «Amo il mio lavoro perché è un privilegio mostrare e condividere tanta bellezza», dice Hana Robinson che con il marito Mark ha fondato nel 2010 Drop Bear Adventures, 10 dipendenti fra guide, meccanici, responsabili della logistica. Già nel nome dell’agenzia hanno dato il meglio Hana e Mark: non esiste il drop bear, è solo un animale fantastico, qualcosa tipo il nostro lupo mannaro. «Abbiamo cercato di costruire escursioni - spiega Mark - che fossero insieme avventura, esperienza culturale ed emozionale per far capire che K’gari è un ecosistema perfetto e delicato e che il suo destino dipende da noi». Dalle nostre attenzioni, dalla capacità di Reduce, reuse, recycle e anche dalla buona volontà di partecipare, come hanno fatto cento volontari la scorsa settimana, alla annuale campagna di pulizia dell’isola: raccolte 3,3 tonnellate di immondizie di plastica.

Le regole nell’isola patrimonio Unesco

L’isola è potenza e fragilità, un po’ come ogni essere umano ma Troy ci ricorda le tre leggi del popolo Butchulla: c iò che è bene per la terra viene prima di tutto, non prendere ciò che non ti appartiene e condividi se possiedi qualcosa in abbondanza. Per questo K’gari condivide la sua bellezza con i turisti sempre più numerosi dopo il 1992, quando è diventata patrimonio Unesco: i dingo, le megattere, i delfini, i wallaby, le echidne, i kukubara sottofondo musicale ovunque, la foresta pluviale come grattacieli piantati nella sabbia, la Pine Valley con i suoi tronchi che ancor oggi mostrano profondi ovali incisi: sono le canoe ricavate dagli aborigeni più di cent’anni fa.

La pienezza dei suoni, di una luce che brilla e canta, la ricchezza delle acque con decine di laghi che emergono dal riempimento delle depressioni delle dune con acqua piovana. I blu delle acque non si contano: all’Eli Creek, al Wanggoolba Creek, dove potevano immergersi solo le donne per partorire, o nelle acque del Lago McKenzie, il lago Boorangoora, che in lingua Butchulla significa “il paradiso del paradiso”.

La storia

In questa storia millenaria - gli aborigeni abitano qui da migliaia di anni - l’uomo ha inciso ferite profonde. I colonizzatori non solo cambiarono il nome dell’isola (Fraser era il cognome di Eliza, naufragata qui nel 1836 e diventata poi una storyteller, non sempre attendibile, dell’isola), ma uccisero, devastarono, sterminarono, deportarono: l’ultimo esilio forzato è del 1904 che sul Maryborough Chronicle era definito «una delle pagine più nere della storia dell’Impero britannico». Insomma, andarono ben oltre il bonario «Indian people» con cui James Cook, mentre costeggiava l’isola nel 1770, definiva la gente intravvista a terra. Tanto da lasciare, a uno dei punti più panoramici dell’isola, il nome di Indian Head, un promontorio a 360° con le sue vicine (e polinesiane) Champagne Pools.

Fra paesaggi sinuosi, pacifica energia e spiriti femminili - secondo i Butchulla, fu una donna a trasformarsi in isola -, sulla via del ritorno appare il relitto del Maheno, nave di lusso, poi battello commerciale e nave ospedale nella Grande guerra fra Gallipoli e Malta, dal 1935 spiaggiato a K’gari come un’enorme balena di ferro. La luce accarezza le onde dell’oceano che si arrotolano nel sole e, mentre l’auto va, dalla radio esce la voce di Xavier Rudd: «Follow the sun, breathe in the air, set your intentions, dream with care…». L’orizzonte di K’gari è piumato di freschezza perché sa prendersi cura di ogni essere vivente.