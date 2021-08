Kabul, raid Usa contro kamikaze Isis. Esplosione vicino all’aeroporto, sei morti tra cui quattro bambini

14:50 Generale. Iasson (Tuscania): “20 anni qui non sono stati inutili, ridata dignità a questa gente”

“Ho aperto io l'ambasciata in Afghanistan, con l'inizio della missione Isaf nel 2001, tirai su la bandiera italiana, e vederla chiudere mi è dispiaciuto tanto. Ho lasciato un pezzo di cuore lì, ma vedere il sorriso delle migliaia di persone, centinaia di famiglie, che abbiamo messo in salvo in questi giorni, ci dà forza, perché il lavoro dei Carabinieri è stare in mezzo alla gente ed aiutare. È un'esperienza che mi ha segnato ma nella mia testa l'Afghanistan non l'abbandono, siamo sempre pronti per qualsiasi missione ci chiedano di compiere”. Così il generale Stefano Iasson, Comandante della Brigata mobile dei carabinieri, in un'intervista all'Adnkronos, fa un bilancio dell'attività svolta in Afghanistan in venti anni e commenta gli ultimi giorni di evacuazione dei civili afghani.

“Fummo i primi ad arrivare in Afghanistan, io per il Tuscania, poi c'era l'ambasciatore Domenico Giorgi e il colonnello Battisti, capo della missione per l'Esercito. È triste vedere chiudere l'ambasciata ma i rischi sono troppo elevati, come si è visto, in Afghanistan in ogni momento può avvenire un attentato” sottolinea. Il generale Iasson ricorda tutto dei primi giorni del 2001 in Afghanistan. “Festeggiammo lì il 31 dicembre, eravamo pochissimi, e dopo un mese eravamo già tutti in azione. Iniziammo col presidiare la base insieme agli inglesi, il Tuscania si occupava anche della protezione dell'ambasciatore”. Poi cominciò l'attività di addestramento. “Iniziammo con l'addestrare le guardie del corpo dei ministri, per passare all'addestramento della polizia afghana, compito che abbiamo svolto fino a poco tempo fa”.