Kabul in mano ai Talebani, colloqui con Gb per nuove evacuazioni

7:06 Colloqui Gb-Talebani per ulteriori evacuazioni

Sono in corso trattative tra la Gran Bretagna e i Talebani per permettere di far uscire dall’Afghanistan con un passaggio sicuro i britannici che sono ancora nel Paese e un certo numero di cittadini afghani. I colloqui tra funzionari britannici ed esponenti ’’senior’’ dei Talebani si stanno svolgendo a Doha, come spiega la Bbc citando fonti del governo britannico. Il rappresentante speciale del primo ministro per la transizione afghana, Simon Gass, si è recato a Doha e sta incontrando alti rappresentanti dei Talebani per sottolineare l’importanza di un passaggio sicuro fuori dall’Afghanistan per i cittadini britannici e quegli afgani che hanno lavorato con noi negli ultimi 20 anni”, ha detto un portavoce del governo britannico.