Kadri (Syensqo): «Prodotti italiani nel 50% delle auto elettriche al mondo»

La mobilità del futuro sta all’auto elettrica, come il nostro Paese sta a Syensqo, la nuova società nata a fine di dicembre dello scorso anno dallo spin-off dal gruppo Solvay che si porta dietro 160 anni di innovazione, oltre 13mila lavoratori e 8 miliardi di giro d’affari. «Syensqo è presente in 30 Paesi e l’Italia, con 1.150 dipendenti e 1,2 miliardi di euro di fatturato, è nella top ten. Il centro di ricerca di Bollate è un centro strategico a livello globale, dove lavorano 475 persone, e supporta tanto il sito di Ospiate di Bollate, quanto quello di Spinetta Marengo, in Piemonte, la cui importanza esce dai confini nazionali: i suoi polimeri speciali sono infatti presenti in un’auto elettrica su due a livello globale», ci spiega il chief executive officer, Ilham Kadri dall’headquarter di Bruxelles.

La formazione e la storia manageriale

Nata a Casablanca, chimica di formazione, la sua storia manageriale ha incontrato quella di Solvay nel 2019. L’ha guidata portando 18 mesi consecutivi di crescita del flusso di cassa e un Ebitda in crescita a due cifre, dopo numerose esperienze in 4 continenti in multinazionali come Shell, Ucb, Huntsman, Dow and sealed air, Diversey, dove è stata presidente e ceo prima di arrivare in Solvay. Molto attenta ai temi dell’inclusione, dal genere alla disabilità, in cima alla sua agenda ci sono questioni come il gender pay gap, la genitorialità, il benessere professionale. «La nostra società è fatta di persone, persone e ancora persone», dice. Kadri ha mosso i primi passi in laboratorio alla Shell, quando ancora non si immaginava che «i materiali potessero avere una seconda o una terza vita e diventare materie prime seconde - racconta -. La ricerca per noi è vitale, siamo una società che fa innovazione scientifica come dice il nome stesso. Il nostro portfolio di soluzioni sostenibili ci permette di affrontare le sfide ambientali e sociali nell’economia dell’idrogeno, dell’elettrificazione e della digitalizzazione».

Il contributo alla green economy

È una questione di presenza, ma non solo, come Kadri spiega con alcuni esempi. «I nostri prodotti sono presenti nell’85% di qualsiasi veicolo che vola, nel 50% dei veicoli elettrici. O se vogliamo guardare al largo consumo nel 25% degli shampoo. Il contributo di Syensqo alla green economy, però, va ben oltre la presenza dei nostri prodotti nei manufatti. Prendendo l’auto elettrica, l’evoluzione continua dei nostri polimeri consente alle batterie maggiore autonomia, mentre i nostri materiali che sostituiscono i metalli consentono alle auto di essere più leggere e quindi di consumare di meno. È così che le auto diventano più sostenibili e che diamo il nostro contributo all’accelerazione verso la green economy. Come società ci siamo dati il 2040 per raggiungere l’obiettivo zero emissioni, dieci anni prima rispetto al target Ue, e, dato l’ampio spettro dei nostri prodotti, il contributo sarà diffuso ovunque».

Investimenti sopra i 4 miliardi negli ultimi 4 anni

Innovazione significa innanzitutto investimenti che negli ultimi 4 anni hanno superato i 4 miliardi di euro. Nei piani di Syensqo c’è quello di portare la loro quota annua in ricerca e sviluppo al 5% del fatturato, quindi intorno ai 400 milioni di euro a livello globale. È in questa area che lavora il 15% degli addetti nel mondo, un dato che per l’Italia sale al 26%, a conferma della forte vocazione all’innovazione. Una parte importante degli investimenti arriverà anche nel nostro Paese, data la strategicità dei suoi siti e del centro di ricerca globale di Bollate. Una prospettiva comprovata dalla storia passata. «A Spinetta Marengo, da quando abbiamo rilevato lo stabilimento, nel 2002, abbiamo investito oltre 600 milioni di euro, sia in innovazione tecnologica e industriale, che per migliorare l’impatto ambientale del sito che è un modello di Industria 4.0. Per il futuro ci sono piani importanti ma Syensqo è appena nata e non abbiamo ancora una pianificazione da comunicare».

L’incontro con Draghi

Sicuramente sarà legata all’ecosistema che la società troverà in Europa e in Italia. Nei giorni scorsi Kadri ha partecipato all’incontro con il professor Mario Draghi che ha ascoltato le considerazioni dei manager dell’industria europea di Ert (European Roundtable for industry) per rilanciare la competitività, in vista di un report che sarà reso noto dopo le elezioni europee. Proprio ieri, a questo proposito, Draghi ha incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen che lo ha ringraziato «per l’eccellente scambio con il collegio dei commissari sulla competitività». Dall’osservatorio di Syensqo Kadri afferma che servirebbe «un approccio più olistico alla competitività che porti a ripensare l’intero sistema regolatorio europeo, anche per sostenere l’innovazione». Oltre ad agire in ottica di semplificazione delle autorizzazioni, perché «per una multinazionale come la nostra, due anni e mezzo o tre per avere un’autorizzazione sono troppi. È necessario ridurre questi tempi per avere un’Europa più competitiva: per attrarre investimenti bisogna creare un ecosistema favorevole alle imprese».