Kairos passa a Anima con tutti i soci manager

Anima batte Zurich e mette le mani su Kairos. Il colosso del risparmio ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% della Sgr fondata nel 1999 come società indipendente e dal 2016 controllata dal gruppo svizzero Julius Baer.

L’offerta di Anima - anticipata dal Sole 24Ore mercoledì 15 - ha superato al fotofinish quella di Zurich perchè dà spazio al management di Kairos, che oggi detiene una quota del 35% circa.

I manager

Il prezzo massimo concordato per la cessione è pari all’eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, è tale valore è «soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell’andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell’accordo», come si legge in una nota diffusa ieri. Il deal prevede soprattutto un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con la partecipazione al valore aggiunto «derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell’accordo».

La mossa di Zurich

Nei giorni scorsi Zurich aveva presentato un’offerta a Julius Baer (azionista al 70%) per il 100% di Kairos, nel presupposto che fosse Julius Baer stessa a liquidare la componente rimanente dei manager azionisti. Tuttavia il deal non ha preso forma ed è invece intervenuta Anima, che avendo trovato l’accordo comprerà la società con la cassa disponibile, mentre il closing dell’operazione è previsto nel secondo trimestre del 2024.

Kairos rappresenta uno dei gioielli dell’asset e wealth management in Italia. Gestisce circa 4,5 miliardi di euro di masse, con una gamma di prodotti e servizi orientati a una clientela di fascia alta. I ricavi da commissioni nel 2022 sono stati pari a circa 25 milioni di euro.