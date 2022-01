Kakebo 2022, Il metodo giapponese per imparare a risparmiare e a gestire le proprie spese quotidiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ideato in Giappone, è ormai un fenomeno internazionale grazie alla straordinaria efficacia dimostrata nel gestire il budget personale. Il Sole 24 Ore presenta in edicola per un mese da sabato 29 gennaio la guida di successo “Kakebo 2022 – L'originale. Il libro dei conti di casa”, l'agenda ideale per affrontare la crisi: garantisce un risparmio automatico del 35%, aiutando a individuare sprechi e voci critiche su cui agire; sviluppa l'autodisciplina e la conoscenza di sé; favorisce la tranquillità dell'anima e libera energie mentali. Uno strumento utile per tutte le famiglie.

Il primo Kakebo della storia fu lanciato sul mercato nel 1904 da Mokoto Hani, nata in Giappone durante il «Rinnovamento Meiji», pioniera sotto diversi punti di vista: fece parte della prima generazione di donne che ebbero accesso all'istruzione superiore, divenne la prima giornalista di tutto il Giappone e fondò la Jikû Gakuen, una scuola femminile privata che promuove la libertà, l'identità, l'indipendenza e l'autocoscienza della donna.

Alla metà degli anni Quaranta la popolarità del Kakebo era tale che nacque il primo Club di libri per l'economia domestica. Attualmente sono milioni le persone dentro e fuori dal Giappone che amministrano le loro spese quotidiane con questo strumento.

Il Kakebo permette infatti di monitorare giorno per giorno la contabilità domestica, dividendo le spese in 4 categorie principali: Spese di prima necessità, Optional, Cultura e tempo libero, Extra e imprevisti.

L'edizione in edicola con Il Sole 24 Ore è arricchita da tabelle chiare e precompilate per guidare nell’amministrazione della propria vita economica, un diario delle spese ovvero un calendario con suddivisione settimanale dove appuntare quotidianamente le proprie spese, una panoramica mensile per fare il punto della situazione e capire in che direzione si sta andando e una panoramica annuale per avere una chiara ed essenziale visione d’insieme.