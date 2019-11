Kaleyra, a Wall Street l’Italia sogna il suo unicorno A suon di acquisizioni questa start up milanese in pochi anni si è trasformata in una multinazionale e ora si quota nel più importante mercato finanziario mondiale. Chiuderà l’anno con un fatturato di 130 milioni di dollari (+32% di crescita anno su anno) con un Ebitda adjusted di 10,7 milioni di dollari (+46%) dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK. La campanella dell’avvio delle contrattazioni al Nyse martedì prossimo verrà suonata da Kaleyra, tech company che potrebbe diventare il primo unicorno italiano a Wall Street. A suon di acquisizioni questa start up milanese in pochi anni si è trasformata in una multinazionale e ora si quota nel più importante mercato finanziario mondiale.

Qualche esempio per capire che cosa fa: gran parte dei messaggi che le banche italiane e le società delle carte di credito inviano ai clienti via Sms per cose come comunicare una password temporanea o informare di un acquisto in tempo reale vengono gestiti dalla piattaforma di Kaleyra. In Giappone e in India i clienti di Amazon vengono avvisati dello stato di spedizione dei loro pacchi da un messaggio che arriva sempre da Kaleyra.

Lo stesso succede per tutte le persone che viaggiano con Uber quando chiamano attraverso la app il tassista: la telefonata la gestiscono loro. Insomma questa società è la sesta al mondo, dati aziendali, nel dinamico mercato dei servizi digitali di comunicazione per le aziende (CPaaS, AI, Messaging, Chatbot, Numbers e così via). Con la quotazione e con qualche altra acquisizione punta a salire sul podio nei prossimi anni.

Nel 2019 Kaleyra ha inviato 25 miliardi di messaggi e gestito 2 miliardi di chiamate. Ha una presenza globale, con un portfolio di 3mila clienti, nessuno dei quali supera il 10% dei ricavi. Chiuderà l’anno con un fatturato di 130 milioni di dollari (+32% di crescita y/y) con un Ebitda adjusted di 10,7 milioni di dollari (+46%).

Quello delle piattaforme digitali dei servizi di comunicazione (CPaaS) e dei messaggi Sms per le aziende è un mercato dinamico che cresce del 10-30% l’anno a seconda degli analisti: valutato su base globale 62,2 miliardi di dollari nel 2018, si stima arriverà a 96,2 miliardi di dollari nel 2022.