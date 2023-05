Kalinina in finale a Roma: la storia della tennista ucraina tra tornei e guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fino a due stagioni fa non era nemmeno tra le prime 150 tenniste del mondo e, da oltre un anno, ha visto la sua vita totalmente stravolta dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ora Anhelina Kalinina, tennista 26enne ucraina di Nova Kachovka, diventa la prima finalista degli Internazionali d’Italia femminili: prima volta in assoluto per lei in un torneo WTA 1000. Si è imposta sulla russa Veronika Kudermetova, numero 11 del torneo romano in tre set con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2. Ora in finale Kalinina, che a fine partita non ha stretto la mano alla sua rivale, affronterà la vincente del match di questa sera fra Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina..

Il suo ingresso sulla scena del tennis è stato improvviso, quando veloce negli ultimi mesi. A Roma è approdata come numero.47 del ranking e trentesima testa di serie. E ha sorpreso tutti. Nei turni precedenti, prima di superare in semifinale la russa Veronika Kudermetova, ha battuto l’americana Madison Keys (testa di serie numero 19) agli ottavi e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (testa di serie numero 12).

I genitori rifugiati a Kiev

Il tennis è diventato, oltre che un modo di riscattarsi, anche uno strumento per comunicare al mondo le conseguenze nefaste sui civili dell’invasione russa in Ucraina, che ha cambiato completamente la sua vita, come ha raccontato Kalinina più volte: dopo l'inizio della guerra, i suoi genitori – la cui casa era stata totalmente distrutta dai bombardamenti – si sono rifugiati a Kiev. Il resto della sua famiglia si è invece trovato in una delle aree conquistate dalla Russia.

Una nuova casa

La tennista ucraina ha utilizzato il premio vinto a Wimbledon (dove è stata eliminata al secondo turno) per costruire una nuova casa ai suoi genitori, che sono stati costretti a trasferirsi momentaneamente nell'appartamento dove vivono lei e suo marito quando non sono in giro per il mondo per tornei. « La loro nuova casa è in fase di ricostruzione e non possono ancora abitarci. Sono comunque grata per avere l'opportunità di aiutarli e perché sono fortunati ad essere ancora vivi» ha raccontato. La tennista ucraina è allenata da suo marito Anton Korchevskyi, un ex giocatore che ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un infortunio alla schiena.