Kalle Rovanperä (Toyota) è il pilota campione del mondo più giovane

Dopo aver terminato la giornata più lunga del rally venerdì in condizioni miste in quarta posizione assoluta, Rovanperä ha eccelso in un sabato caratterizzato da superfici bagnate nel giorno del suo ventiduesimo compleanno per prendere il comando e costruire un vantaggio di quasi mezzo minuto. La domenica ha portato ulteriore tempo umido per le ultime quattro tappe, ma il finlandese ha gestito il suo vantaggio prima della Power Stage di fine rally.

Un piazzamento tra i primi quattro era sufficiente per assicurarsi i due punti bonus extra di cui aveva bisogno per il campionato, ma ha comunque fatto registrare il tempo più veloce per la settima occasione nella Power Stage in questa stagione. Il campione uscente Sébastien Ogier ha perfezionato la doppietta per il team insieme al co-pilota Benjamin Veillas alla loro quarta partenza della stagione 2022.

Un gran lavoro di squadra

Parte di una lotta serrata a quattro per il comando all’inizio del rally, hanno svolto un ruolo importante per i loro compagni di squadra togliendo punti ai rivali del campionato. Ma alla fine, il lavoro di squadra di Ogier che ha “coperto le spalle” al compagno Rovampera ha permesso tutto questo e anche un altro tassello importante per la conquista del titolo costruttori. Infatti, la doppietta, più il primo e il terzo miglior tempo nella Power Stage, assicura che il team aumenti il vantaggio del campionato costruttori a 81 punti con 104 rimasti a disposizione.

Classifica piloti e costruttori

Rovanperä ha vinto il titolo mondiale con 237 punti, seguito da Tanak con 172 punti. Terzo posto per Neuville con 144, Evans 116, Katsura 100, Breen 77, Lappi 58, Ogier 55, Sordo 49 e, al decimo posto, Greensmith con 36 punti.

La classifica costruttori, invece, vede al comando il team Toyota con 455 punti, seguito da Hyundai a 374 e M-Sport Ford a 224 punti.