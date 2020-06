Kamala Harris, tra Hillary e Beyoncé. Ecco chi è la candidata vice di Biden Figlia di un’endocrinologa indiana e di un economista giamaicano, l’ex procuratrice generale della California è un simbolo dell'America multietnica di Riccardo Barlaam

Kamala Harris (Reuters)

Figlia di un’endocrinologa indiana e di un economista giamaicano, l’ex procuratrice generale della California è un simbolo dell'America multietnica

VP sta per vice president. Sigla che appare sempre più spesso nei titoli dei giornali americani in questi giorni. Joe Biden, il candidato unico alla nomination democratica, spera di riuscire a individuare il nome della persona che gli farà da vice, la seconda carica dello stato in caso di vittoria elettorale, entro giugno. Il Covid e le proteste di piazza hanno complicato tutto. In ogni caso, ha già fatto sapere Biden, sarà una donna. D di donna, l’altra faccia della luna, farà il ticket con l’uomo che a sua volta per due mandati fu vice di Barack Obama, il primo afroamericano diventato presidente nella storia degli Stati Uniti. Non è detto che sarà una persona di colore, ma non è escluso.

La rosa dei candidati, tutte donne

Il comitato chiamato a selezionare la rosa dei candidati è formato da quattro persone: il senatore del Connecticut Chris Dodd, amico di lunga data di Biden; la rappresentante al Congresso del Delaware, Lisa Blunt Rochester, lo Stato in cui vive il candidato democratico nella sua bella villa vista lago; il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti e l’ex consigliera della Casa Bianca Cynthia Hogan.

Nella short list per la carica di VP ci sono una dozzina di nomi. Tra cui le ex candidate alla nomination Kamala Harris, Amy Klobuchar ed Elizabeth Warren. Ci sono l’ex candidata Governatrice della Georgia Stacey Abrams, la senatrice della Florida Val Demings, prima donna di colore a guidare la polizia ad Orlando, e la senatrice Chaterine Cortez Masto. Qualcuno ha ipotizzato nelle scorse settimane scorse il nome della ex first lady Michelle Obama, che finora ha sempre smentito.

Una donna di colore alla Corte Suprema

Diversi donatori fanno pressione su Biden perché scelga una donna di colore, pressioni aumentate negli ultimi giorni. Lui, indirettamente, ha già fatto sapere che non è ancora deciso. Ma se dovesse conquistare la Casa Bianca ha assicurato che sceglierà una donna di colore per presiedere la Corte Suprema. «I presidenti vanno e vengono, la Corte Suprema resta per generazioni», ha detto. Un vero colpo di teatro nel “fantacalcio” delle poltrone potrebbe essere quello di Michelle Obama alla Corte Suprema e di Kamala Harris alla vice presidenza, le cui quotazioni salgono in queste ore di urla e di proteste della comunità nera per l’uccisione di George Floyd: quei lunghissimi 8 minuti e 46 secondi del ginocchio tenuto sul collo durante un fermo in strada da parte dell’ex poliziotto bianco Derek Chauvin, ora in carcere con l’accusa di omicidio, nel frattempo aggravata dal terzo al secondo grado.

Non è detto che Kamala Harris conquisti la poltrona da VP, ma le probabilità crescono: i leader religiosi delle principali chiese cristiane afroamericane e delle altre confessioni religiose vedono di buon occhio una sua candidatura, ma ci tengono a far sapere che anche la professoressa Warren sarebbe gradita per quel ruolo, simbolo progressista del Partito democratico assieme al vecchio leone Bernie Sanders che ha passato la mano per la seconda volta nelle presidenziali, e interrotto la sua corsa che sembrava inarrestabile.