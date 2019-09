Kamiq, sul terzo suv firmato Škoda sale a bordo l’assistente vocale

Infine sulla Kamiq, per la prima volta su una Škoda, numerose funzioni si possono gestire grazie ai comandi vocali evoluti dell’assistente digitale Laura. Il nuovo sistema di controllo vocale, infatti, permette ora di riuscire a gestire funzioni come la navigazione, la riproduzione dei brani e il telefono con la voce, senza dovere più utilizzare ne il “touch” del display e neppure i comandi al volante.

Il modello Škoda è realizzato sulla piattaformaMqb A0 ed è, dunque, anche parente stretta della Scala (nonché di T-Cross e Seat Arona) e offre altrettanti spazi interni generosi di solito riservati ai modelli di taglia superiore con un ampio spazio per i sedili anteriori e soprattutto per il divano dietro che offre ai passeggeri tutto lo spazio necessario per gambe, spalle e testa. Il bagagliaio ha una capacità di 400 litri che aumenta fino a 1.395 litri abbassando i sedili posteriori. Alla guida la nuova Kamiq è dinamica e agile sia sulle strade urbane che in quelle fuori porta.

Si viaggia divertendosi al volante ed è anche possibile impegnarsi in qualche tornante veloce. Se poi si vuole una guida più racing allora si può scegliere l’assetto sportivo regolabile Sport Chassis Control, una configurazione che ribassa di 10 millimetri la vettura

Per il primo test di guida la scelta è andata sulla Kamiq col motore tre cilindri di 1.000 cc Tsida 115 cv che sorprende per la generosa coppia in basso e non delude anche nei consumi. Su un percorso comprensivo di strade urbane, extra urbane e anche un tratto di autostrada, il computer di bordo ha segnalato un consumo di 7,5 litri per 100 km.

Gli altri motori previsti nella gamma del Kamiq sono il 1.000 Tsi da 95 cavalli e il top di gamma sempre a benzina che è il quattro cilindri di 1.500 cc da 150 cavalli. In alternativa c’è poi il quattro cilindri di 1.600 cc diesel Tdi da 115 cv, oltre al motore 1.000 tre cilindri G-Tec a metano da 90 cavalli. Su strada, il 3 cilindri 1.000 a benzina, si fa apprezzare per il buon confort con cui si possono macinano tanti chilometri, con la possibilità di aggiungere alle qualità di un assetto da crossover di razza, degli ammortizzatori specifici, con lo Sport Chassis Control che regola la risposta della vettura su un comportamento ancora più dinamico.