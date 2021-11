Kamira, la nuova frontiera dell'espresso cremoso e “sartoriale” fatto in casa.

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Spesso le cose più semplici sono le migliori e durano di più. Non sempre ciò che sembra un'innovazione è un vero passo avanti.

E cosa c'è di meglio di iniziare la giornata con un buon caffè cremoso fatto in pochi secondi sul fornello di casa?

A questa domanda la maggior parte degli italiani ha una sola risposta: non c'è nulla di meglio.

Ed ecco allora la macchina per espresso Kamira, la vera e definitiva soluzione per avere un espresso perfetto.



Addio alle costose macchinette ingombranti che si rompono da programma, addio anche ai sistemi inquinanti.



Con Kamira si utilizza il caffè della moka ed il risultato è davvero straordinario, “come natura vuole”.



Kamira è una nuova macchina per caffè espresso artigianale fabbricata in Italia, realizzata interamente in acciaio inox e tutte le sue parti possono essere smontate, sostituite o rigenerate.

Niente strani meccanismi al suo interno, zero molle, valvole e guarnizioni. Ve lo avevamo detto all'inizio, la semplicità è la vera innovazione.



Kamira funziona su ogni tipo di fornello, a fiamma, elettrico, ad induzione e in vetroceramica, persino sulla brace. Si carica come una macchinetta del bar, con braccetti per una o due tazzine. Ognuno decide di preparare il caffè come meglio piace. Lungo, corto, cremoso o da bere tutto in un sorso.



Quando si ha voglia di un buon caffè, allora, non resta che dedicare pochi istanti alla preparazione e il risultato sarà ogni volta sorprendente in quanto conduce al caffè più gustoso mai bevuto.



La procedura per realizzarlo è semplicissima e viene spiegata in modo chiaro ed esaustivo sia dall'istruzioni che dai video tutorial. Un servizio assistenza clienti con il supporto delle videochiamate guida l'utente passo dopo passo, un vero servizio a 360°.

Tutto il procedimento dura solo pochi secondi (a differenza di una normale moka che deve restare sulla fiamma per circa cinque minuti).

Dopo dieci secondi il caffè inizia ad uscire con sorprendente crema, a tazza mezza piena si spegne la fonte di calore ed è qui che inizia il bello!

L’osservazione dell’erogazione già stimola i sensi a pregustarlo.

La fuoriuscita del caffè, non si ferma, anzi, la pressione continua ad estrarre gli oli trasformandoli in una continua “cascata” di crema.



Ora il caffè espresso è pronto. Noi lo abbiamo provato utilizzando la stessa polvere con la quale riempivamo la moka ogni mattina, il risultato è completamente diverso: niente odore di bruciato, niente caffè “ustionante” (Kamira è studiata per portare l'acqua alla temperatura ottimale e non oltre) ed ottenere una deliziosa crema.



Facilissima da pulire, noi l'abbiamo passata qualche secondo sotto l'acqua corrente e poi asciugata con un panno. Kamira è un pezzo di design che valorizza la cucina ed incuriosisce gli ospiti. Bella e funzionale, ha una linea che ricorda le caffettiere “di una volta”, ma strizza l'occhio a quelle moderne che troviamo nei bar (grazie al sistema dei braccetti).



Nino Santoro, l'inventore della Kamira, ci spiega qualcosa in più sulla sua “primogenita in acciaio inox”.



“Non è una moka e non funziona come una moka – ci tiene subito a sottolineare – l'unica cosa che l'accomuna alla moka è l'utilizzo della polvere di caffè e non delle moderne costose cialde e capsule ”.



“Con Kamira l'estrazione dei grassi del caffè, infatti, avviene dall'alto verso il basso, con il favore della forza di gravità, come nelle macchine del bar.

Questo processo non ha bisogno che l'acqua arrivi a temperature elevatissime e permette di non danneggiare gli oli naturali presenti sulla superficie della polvere, di trasformarli in una emulsione di crema che è la differenza ”. Una deliziosa “mousse” che si attacca al palato per lungo tempo.



Ma quanto caffè serve inserire in un braccetto per avere una tazzina come al bar? Appena sette grammi! Così anche le tasche ringrazieranno.



Con Kamira si ottiene un caffè semplice, buono, gustoso ed economico.

Kamira da subito diventa una compagna per la vita trovando applicazione anche nei viaggi fuori casa: dal camper alla nautica, dal campeggio all'escursionismo.



L'Azienda è molto attiva sui social network realizzando quotidianamente appuntamenti Live, dei veri momenti d'incontro con i clienti.



La si può acquistare direttamente online dal sito www.espressokamira.com con la possibilità di personalizzarla con delle incisioni indelebili. Rapide spedizioni in Italia ed all'Estero.



“Buongiorno Italia col caffè ristretto…” cantava Toto Cutugno nel 1983 e anche se sono passati quasi 40 anni il rito rimane lo stesso: solo che farlo con Kamira lo renderà ogni volta “un momento magico”.