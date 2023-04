Kammer (Fmi): bene proposta Commissione sul Patto di stabilità, avanti con strette contro l’inflazione

Evidentemente, anche agli occhi del Fondo, la Commissione europea ha perso credibilità in questo frangente. Risanare i conti pubblici non è solo indispensabile visto l'elevato indebitamento di molti paesi, ma anche per meglio combattere l'inflazione. Su questo fronte, Alfred Kammer si è detto certo che le autorità monetarie, «per uccidere la bestia», devono stringere il credito «più forte e più a lungo per evitare di dover tornare alla carica una seconda volta».

Invecchiamento e strette monetarie pesano sulle finanze

La situazione economica è delicata. Da un lato, l'invecchiamento della popolazione così come la politica monetaria restrittiva sono fattori che rischiano di pesare ulteriormente su finanze pubbliche già fragili. Dall'altro, l'Unione europea è impegnata in una doppia rivoluzione, ambientale e digitale, particolarmente onerosa. Non mancano quindi le ragioni che dovrebbero indurre a trasferire parte dell'onere finanziario dal livello nazionale al livello europeo.

Commenta il funzionario dell'Fmi: «C'è apertura tra i paesi membri dell'Unione europea all'idea di una maggiore capacità di bilancio, ma tutto dipenderà dal fatto se il NextGenerationEU avrà successo nell'obbligare i paesi a introdurre le attese riforme». Il messaggio all'Italia, in difficoltà nel mettere in pratica il piano nazionale di ripresa e resilienza, non poteva essere più chiaro. Da tempo, peraltro, il Fondo preme perché ci sia un rafforzamento degli strumenti finanziari europei.





