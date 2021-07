Kangaroo, l'Hper-suv elettrico di GDG Style

Kangaroo, l'Hyper-suv completamente elettrico a due posti con 4 ruote motrici, sviluppato da GFG Style, ha partecipato nella classe delle supercar al Goodwood Festival of Speed, l'annuale cronoscalata con in gara auto e veicoli storici che si tiene nei terreni della Goodwood Estate in West Sussex, in Inghilterra. Kangaroo che sarà guidato dal designer Fabrizio Giugiaro, è un prototipo ad alte prestazioni in grado di adattarsi a qualsiasi terreno e condizione stradale, sia essa pista, sabbia, terra o neve, grazie alle proprie funzionalità e tecnologie. GFG Style non sarà l'unica presenza italiana al Festival: anche la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica, che raccoglie una delle più importanti collezioni automobilistiche al mondo. A guidare in gara l'iconica Lancia Delta HFIntegrale 16V che ha vinto il Rally di Sanremo nel 1990. Alla guida era Fabrizio Giugiaro che fa sapere essere una vera e propria questione di famiglia, dato che quest'automobile è stata disegnata dal padre Giorgetto.

10/15 12/15 Menu