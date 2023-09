Kant e la giustizia come coesistenza delle libertà

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il filosofo tedesco Immanuel Kant è certamente un gigante della storia del pensiero occidentale. Durante la sua vita ha dato contributi durevoli non solo nei campi dell’etica e della metafisica ma anche in matematica, fisica e logica, tra gli altri. Ha scritto anche di filosofia politica, ma fino a non molti anni fa questi lavori venivano ritenuti minori, senili e per questo non hanno mai ricevuto grande attenzione da parte degli studiosi. Lo stesso John Rawls affronta il pensiero di Kant nelle sue lezioni di storia della filosofia morale ma non in quelle di filosofia politica. Tale convinzione negli ultimi anni è stata messa in discussione grazie al meritorio lavoro di alcuni originali interpreti come Howard Williams (Kant’s Political Philosophy. St. Martin’s Press, 1983) e Allen Rosen (Kant’s Theory of Justice. Cornell University Press, 1993).

La teoria politica di Kant si incentra sul concetto di Recht, un termine che possiamo tradurre come “giusto”, “retto”, l’equivalente dell’inglese right che significa “destra”, ma anche “diritto”, così come il francese droit-e. Tutti termini che oltre ad indicare il “giusto” vengono usati per designare il “diritto”. Al punto che recht sprechen vuol dire “dispensare giustizia” ed “esercitare il diritto”, allo stesso modo. Questa piccola nota etimologica già fa capire quanto il tema della giustizia sia inestricabilmente legato alla natura del diritto.

La Rechtslehre è l’unica opera che Kant dedica interamente al tema della giustizia

La troviamo inserita come prima parte di un’opera maggiore intitolata Die Metaphysik der Sitten (1797) (La metafisica dei costumi). È interessante notare che il titolo Rechtslehre è stato tradotto in inglese come Metaphysical Elements of Justice mentre la traduzione italiana figura come Fondamenti metafisici della dottrina del diritto, giusto per riproporre la natura polisemica del termine. Nella sua prefazione all’edizione inglese il traduttore stesso, John Ladd, sembra trovarsi in difficoltà nella scelta tra i due termini. Scrive infatti “La Metaphysik der Sitten”, considerata come filosofia morale pura (Sittenlehre), che si divide in due parti: teoria della giustizia o giurisprudenza (Rechtslehre) ed etica (Tugendlehre), e queste riguardano rispettivamente la giustizia (legge) e la virtù”. Giustizia o giurisprudenza, giustizia o legge. I termini non sono posti in contrapposizione, ma in parziale sovrapposizione semantica.

Anche solo questa piccola nota filologica fa comprendere quanto l’idea di giustizia sia legata in Kant a quella di diritto ed in particolare a quel sistema di leggi che è posto a tutela della libera individuale.

Kant è un pensatore profondamente liberare e non sorprende, per questo, che la sua teoria della giustizia si concentri quasi interamente sull’idea di libertà individuale e che le regole di giustizia siano considerate quali mezzi per la tutela di questa libertà. Libertà che, come Kant ribadisce chiaramente nella Critica della Ragion Pratica (1788), rappresenta la pietra angolare di tutta la sua filosofia.