Karl Lagerfeld, la vita (e la moda) come incessante creazione di sé

L'annuncio ufficiale arrivò, non da New York ma da Parigi, il 30 settembre dello scorso anno: la mostra dedicata ai sei decenni di carriera dello stilista (mai aggettivo fu più riduttivo) si sarebbe chiamata Karl Lagerfeld: A Line of Beauty e sarebbe stata aperta al pubblico dal 5 maggio al 16 luglio 2023, mentre Costume Institute Benefit del Met, più conosciuto con il nome di “Met Gala, sarebbe stato organizzato lunedì 1° maggio 2023, ovvero domani. Top secret la lista dei “privilegiati tra i privilegiati” che siederanno al tavolo dove Karl Lagerfeld sarà il convitato di pietra. Difficile dire se il “festeggiato” sarebbe apparso indispettito, magari persino irritato, da tanta celebrazione. Impossibile capirlo visto che si tratta di un evento post mortem e Lagerfeld ha sempre detto di detestare funerali e cerimonie simili (il suo è stato in forma strettamente privata, come da volontà testamentarie).

Ma visto che Lagerfeld amava spiazzare interlocutori di ogni tipo – e allo stesso tempo sapeva di essere costantemente al centro dell'attenzione e anzi si era costruito un entourage di persone più o meno adoranti –, forse osserverebbe il suo tavolo del Met Gala con orgoglio e soddisfazione, celata o, più probabilmente, malcelata. Di sicuro – e in questo c'entrano le sue origini tedesche – non si sarebbe fatto abbracciare né toccare più di tanto e quasi certamente non avrebbe mangiato molto.

Da quando, con una dieta iniziata nel 2000 e durata 13 mesi, aveva perso 42 dei suoi 102 chili, si era imposto l'ennesima regola di autodisciplina e aveva deciso che il cibo, come piacere, era largamente sopravvalutato e che lui se ne sarebbe in gran parte comunque privato. Gli piaceva tantissimo essere tornato magro, era felicissimo di poter indossare gli abiti di Saint Laurent, ad esempio. Come molti stilisti, da un certo punto in poi della sua vita Lagerfeld iniziò a vestirsi in modo molto riconoscibile. Una scelta sapiente, perché basata in realtà più sugli accessori (gli occhiali, in primis) e poi sull'acconciatura (il celeberrimo codino bianco) che sull'abbigliamento.

Lagerfeld possedeva (e indossava) centinaia di camicie, giacche, pantaloni, cinture e anelli, scarpe e calze, cravatte e fermacravatte, distinguibili dai dettagli, che solo lui e le persone che lo vedevano ogni giorno potevano vedere e apprezzare.Lagerfeld ha vissuto tantissimi (troppi?), rapporti e relazioni, di lavoro e non solo; ha accumulato esperienze, dalla fotografia alla moda, passando per l'editoria, ma ha collezionato anche oggetti, case, mobili (quelli dell'abitazione di Parigi li ha lasciati in eredità a Carolina di Monaco).

È stato un uomo felice, almeno a tratti? Questa possibile felicità gli è venuta dal lavoro, dalla ricchezza o dalle persone che ha amato? Ha mai provato qualcosa di simile alla quiete, ha mai pensato di aver trovato il suo posto nel mondo? Difficilissimo rispondere: non ci sono riuscite le tante biografie uscite dopo la sua morte né i libri scritti da ex collaboratori o amici, anche molto speciali. Testi che pure saranno alla base del film che sarà dedicato alla vita di Lagerfeld, con Jared Leto come protagonista. Gli facevano piacere in vita e gli farebbero piacere ora le tante voci – a volte sterili e volgari pettegolezzi – che lo circondano? Anche a questa domanda è difficile rispondere.