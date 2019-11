Kartell porta in Cina 70 anni di storia del design italiano

Icone e invenzioni tecnologiche

«Spiegare a noi italiani chi è Kartell e perché è importante per la storia del design non è difficile – spiega Ferruccio Laviani, che ha curato anche la mostra dell'azienda al Palazzo Reale di Milano, accompagnandoci nella visita dell'esposizione a Shenzhen – ma cercare di farlo capire ai visitatori cinesi è una sfida molto diversa. Volevo riuscire a esprimere l'identità dell'azienda e come dietro ai pezzi più iconici ci sia l'invenzione di qualcosa che poi è rimasto nel tempo».

Sotto ogni aspetto: l'uso della plastica per l'arredamento, ovviamente; l'uso del colore, e in particolare del rosso, come linguaggio; l'invenzione della trasparenza; la collaborazione con designer impoartanti di tutto il mondo; l'elaborazione di campagne di comunicazione che hanno fatto storia; la contaminazione con la moda e della musica; e infine le innovazioni tecnologiche che hanno portato all'uso anche del legno, curvato con materiali speciali, e all'introduzione di plastiche riciclabili e biologiche. Senza dimenticare le icone perché, aggiunge Laviani, sono facilmente riconoscibili e identificabili dal pubblico di un Paese straniero.

Design industriale: la forza dell'Italia

La storia di Kartell è la storia di un marchio iconico che, per molti versi, ha fatto scuola, e che rappresenta perfettamente quell'anima di “design industriale” che caratterizza l'industria italiana dell'arredamento: «Fare design industriale significa riuscire a trasformare la creatività dei designer in prodotti replicabili su larga scala, per poterli vendere in tutto il mondo, funzionali caoaci di durare a lungo», spiega Luti.

«Non è facile: per riuscirci bisogna investire moltissimo, in nuovi macchinari, in tecnologia, in ricarca – aggiunge -. Ed è questo il nostro Dna, di Kartell e delle imprese italiane, quello che ci distingue dagli altri Paesi e che i designer di tutto il mondo ci riconoscono: non adattamo la creatività ai macchinari, ma i macchinari alla creatività e ci assumiamo il rischio, assieme ai designer, di sperimentare e innovare».

