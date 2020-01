Kartell rivoluziona la plastica e prepara il passaggio generazionale

Ovviamente, non è che l’inizio e al prossimo Salone del Mobile di Milano (dal 21 al 26 aprile) l’azienda presenterà molti nuovi progetti su questa linea, assicura Luti. «Sarà un’edizione molto importante per noi – spiega –. Perché abbiamo scollinato i nostri 70 anni di vita e stiamo progettando i prossimi 70. Ci sentiamo e ci presenteremo quasi più come un laboratorio di creatività che come azienda, con tanti progetti e prodotti in corso di sperimentazione, studio e continuo miglioramento». Acanto alle bioplastiche, anche i nuovi progetti con il legno, nel segno di un’apertura a nuovi materiali che testimonia il desiderio di innovare del marchio,

E a proposito di futuro, Luti torna più volte sul tema del passaggio generazionale, delicato e importantizzimo pr tante imprese di carattere familiare come Kartell. «Ci penso da sempre, da quando i miei figli si sono iscritti alla Bocconi – racconta –. Li ho spinti a lavorare la tesi proprio su questo tema. Ma credo che restare in azienda debba essere una loro scelta, qualcosa che amano fare e non sia vissuto come un obbligo. Entrambi hanno cominciato dal basso, per conoscere tutti gli aspetti dell’azienda e oggi camminano sulle loro gambe nei settori più congeniali a ciascuno: Lorenza nel marketing e retail, Federico nel commerciale».