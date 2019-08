Kashmir, una Palestina sull’Himalaya

“Un passo catastrofico”, sostiene P. Chidambaram, ex ministro delle Finanze e uno dei pochi leader del Congress all'opposizione, ancora credibili. Tuttavia in parlamento il BJP ha una maggioranza assoluta e fa quel che crede. Alle pendici dell'Himalaya l'India sta dando vita a una nuova Palestina. Fatte le debite proporzioni, naturalmente: eccetto Pakistan e Cina, nessuno mette in discussione la sovranità indiana su quella parte del Kashmir. Ma le similitudini con l'insolubile situazione palestinese, sono molte. A partire dallo smembramento territoriale e continuando con il mutamento demografico che l'India ha in mente.

Uno degli elementi fondamentali dell'articolo 370 era il divieto per gli indiani non nati nel Kashmir di trasferirsi in quello stato e di possedere case e terreni. Nel tentativo di preservare l'unità nella diversità della nazione, si voleva garantire l'equilibrio demografico, fondato sulla maggioranza musulmana. Ora, come i coloni israeliani nei Territori occupati, gli hindu potranno trasferirsi nel Kashmir, modificando il profilo religioso della sua popolazione. Come fra israeliani e palestinesi, anche nel Kashmir terrorismo, violenze e repressione sono parte della quotidianità del luogo. Ora ce ne sarà di più, di tutto.

