Kask, la piccola azienda bergamasca che mette in riga le multinazionali

Nuova sede di produzione anche in Usa...

Per l’immediato futuro si procede quindi sulla strada tracciata, con l'apertura di una nuova sede dalla quale uscirà il 60% delle lavorazioni e di un laboratorio interno che consentirà di accelerare il processo di sviluppo e di effettuare test indipendenti. Si avvierà anche la produzione all’estero, ma non sarà certo delocalizzazione. A Chicago sarà operativo da settembre un impianto destinato a gestire gli appalti pubblici negli Usa, messo in piedi anche per rispettare le indicazioni di legge varate a suo tempo dall’Amministrazione Trump per i produttori non americani.

...ma la proprietà resta al 100% italiana

Dove invece non si intende fare eccezioni è sull’assetto proprietario: il controllo è al 100% nelle mani di Gotti, un tecnico e sviluppatore di prodotti per altre aziende che si è messo in proprio e che adesso non ha alcuna intenzione di cedere le proprie quote. Chi lo conosce bene parla di una sorta di imprenditore vecchio stampo, a dispetto della sua età ancora giovane. Grandi investitori italiani e internazionali hanno ripetutamente bussato alla sua porta: per la risposta dovranno ancora attendere.