Katia Bassi: «Supercar elettriche, una nuova industria e una nuova cultura»

«Mi rendo conto che, qui a Reggio Emilia, sta accadendo una cosa che, prima e altrove, non è mai successa. Creare supercar estreme e auto di lusso con la tecnologia dell’elettrico significa pensare, elaborare e costruire un nuovo modello industriale e una nuova cultura d’impresa. L’impatto di questa tecnologia sul modo di fare macchine è così radicale e pervasivo da imporre un totale mutamento di paradigma. La mia consapevolezza, su questo, cresce ogni giorno. Stiamo fondando una industria».

Katia Bassi - managing director di Silk-Faw, la società di proprietà per l’85% dell’imprenditore americano Jonathan Krane e per il 15% del gruppo cinese statale Faw - è una persona misurata. Sa di confrontarsi con un passaggio essenziale del nuovo capitalismo manifatturiero internazionale. Ma pronuncia ogni parola in maniera naturale, senza astuzie o freddezze, senza minimizzazioni ipocrite o esagerazioni retoriche. Non ha né i narcisismi trattenuti dei dirigenti d’azienda né le ossessioni cieche degli imprenditori, anche se adesso è nella particolare condizione intermedia di chi, fra l’Italia e la Cina, ha l’incarico di sviluppare una impresa da zero. Bassi è - per track record, carisma e attitudine - una delle migliori manager del nostro Paese che, soltanto in un piccolo mondo antico a totale predominio maschile, tendenzialmente gerontocratico e non di rado basato sulle ubbidienze, non aveva ancora fatto la capo-azienda.

Intorno a noi, i camerieri del Canossa corrono veloci portando tagliatelle e cappelletti, puntine di vitello e arista di maiale e tutto quanto possa uscire dalla cucina di uno dei ristoranti storici di Reggio Emilia, un pezzo di quella Italia che è in grado di sorridere della mania collettiva degli chef stellati e delle tavole imbandite trasformate in set per le tv e i social media.

Prima pietra a Gavassa

«All’inizio di aprile - spiega - poseremo la prima pietra della fabbrica. Sarà nel Comune di Gavassa, vicino alla stazione per l’alta velocità ferroviaria di Reggio. Ora, qui, siamo in 60. A giugno assumeremo altri 160 specialisti». Bassi ha una storia personale particolare. Ora deve costruire - fra l’Emilia-Romagna e la città cinese di Jilin, nella Manciuria meridionale, dove sorgerà un impianto gemello rispetto a quello italiano - un pezzo di futuro dell’automotive industry: in Italia ci saranno l’ingegneria, la progettazione e il design e, poi, le produzioni della S9, una hypercar ibrida in 400 esemplari da due milioni di euro l’uno, e della S7, una supercar elettrica a cui si aggiungerà un Suv sempre elettrico. La componente progettuale e innovativa italiana si occuperà anche dei modelli che saranno prodotti in Cina.

Nella sua storia personale, la dimensione manageriale non è stata istintiva e immediata: «Sono nata a Pavia e sono cresciuta in un minuscolo paese, Locate di Triulzi. Mio padre Francesco dirigeva lo stabilimento di un terzista nel settore dell’argenteria. Mia madre Teresa era casalinga: non ha mai potuto lavorare, perché ha una forma grave di epilessia. Ho sempre desiderato diventare una magistrata impegnata a dirimere le questioni che riguardano i bambini e le bambine. Per questa mia vocazione originaria, dopo la prima laurea in scienze politiche a Milano, ne ho presa una seconda in giurisprudenza a Pavia. Poi, però, ho dovuto cambiare progetto. Ho rinunciato a entrare in magistratura. Io avrei voluto dedicarmi esclusivamente ai minori. E non sarebbe stato possibile. Per questa ragione, ho scelto di lavorare nelle aziende. Ho compensato facendo, nel mio tempo libero, volontariato a favore dei più piccoli e, anche, delle loro mamme, quando erano in difficoltà. Anche se, devo dire, uno dei grandi dispiaceri della mia vita è di non essere riuscita ad avere un figlio o una figlia».