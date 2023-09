Katy Perry vende i diritti al fondo Litmus Music per 225 milioni $

Ascolta la versione audio dell'articolo

Smettetela di dire che la cessione dei cataloghi è roba da vecchi leoni. Dopo Justin Bieber, infatti, anche Katy Perry vende i diritti d'autore sul suo songbook in quello che, fino a questo momento, rappresenta il maggiore deal tra musica e finanza dell'anno. A rilevare il «pacchetto» del valore di 225 milioni di dollari è stata Litmus Music, società partecipata da Carlyle Global Credit. L’accordo riguarda i cinque album in studio di Katy Perry registrati per Capitol Records (Universal Music Group), tra cui Teenage Dream (2010) che valse alla cantante californiana la nomination ai Grammy.

Litmus detiene ora la quota di partecipazione dell’artista ai diritti di publishing delle opere uscite tra il 2008 e il 2020. Universal Music Group continua a controllare i diritti sui master degli album Capitol. Nessuno, in questo 2023 che ha ampiamente passato il giro di boa, è riuscito a strappare più soldi per un catalogo. Neanche Justin Bieber che, a gennaio, accordò al fondo Hipgnosis di Blackstone il suo songbook per una cifra di circa 200mila euro. Ma in quel caso il deal riguardava anche i master, al contrario di quanto accade adesso per Katy Perry.

Litmus Music nasce da due vecchie volpi dell’industria musicale, Hank Forsyth e Dan McCarroll, unitisi a Carlyle Global Credit per fare un po' di sana speculazione sui diritti d'autore nell'era dello streaming. La società con sede a New York ha una dote di 500 milioni di dollari che, fino a questo momento, era stata impiegata in parte per l’acquisizione del catalogo di Keith Urban nel dicembre 2022.

A giugno, Litmus acquisì anche un pacchetto di composizioni del cantante e producer Benny Blanco, ma quello di Katy Perry è un vero e proprio salto di qualità. «Katy Perry è una visionaria creativa che ha avuto un grande impatto nella musica, nella televisione, nel cinema e nella filantropia», ha dichiarato McCarroll a Billboard. «Sono davvero onorato di collaborare nuovamente con lei e di aiutare Litmus a gestire il suo incredibile repertorio». Hank Forsyth, amministratore delegato di Litmus, si dice molto grato «di collaborare nuovamente con un partner così fidato».