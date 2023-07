Kawasaki: in arrivo due nuove Ninja e due modelli per l'enduro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Kawasaki aggiorna la sua gamma di modelli per l'Europa mettendo a listino due nuove Ninja e due KX450 destinate agli amanti del motocross.

Il primo modello che farà felici i fan del marchio è l'arrivo della nuova Ninja ZX-6R che ora è stata finalmente aggiornata per soddisfare i più recenti standard sulle emissioni Euro5. La popolare supersportiva si presenta con una serie di aggiornamenti importanti rispetto al modello precedente, che coinvolgono motore, estetica e prestazioni. Non cambia il famoso motore quattro cilindri in linea da 636 cc che ora viene fornito con profili delle camme rivisti pensati per aumentare le prestazioni nella gamma di regimi più bassi. Kawasaki parla di una messa a punto ottimale degli iniettori per ottenere una migliore miscela “aria/carburante” per la combustione. Modifica che rende la nuova Ninja più “green” a livello di emissioni, appunto come vogliono le normative europee.



Altre novità includono le forcelle anteriori a funzione separata Showa-Big Pistons, che consentono la regolazione del precarico sulla calotta della forcella sinistre e compressione ed estensione su quella destra. Le prestazioni in frenata sono offerte dalle nuove pinze monoblocco Nissin contrapposte a quattro pistoncini. Questi vengono affiancati ai doppi freni a disco anteriore da 310mm. Al posteriore è presente una pompa freno radiale con pinza singola e freno a disco da 220mm. Sul fronte elettronico si ottiene un cambio rapido standard, controllo della trazione e selezione della modalità di alimentazione. Non manca anche un nuovo display TF a colori da 4.3 pollici con bluetooth incorporato. La moto viene fornita con tre modalità di guida: Sport, Street e Rain. Per quanto riguarda i cambiamenti a livello estetico, spicca il nuovo copulino anteriore e una nuova generazione di proiettori a LED. Piccole revisioni coinvolgono anche la carenatura. Infine da sottolineare che i cerchi in lega montano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV.



Loading...

La gamma Ninja di Kawasaki accoglie anche un nuovo membro con l’arrivo della nuova Ninja ZX-4R, attesa sul mercato il prossimo mese di settembre. Questa supersportiva di media cilindrata verrà commercializzata insieme a una versione più accessoriata, la ZX-4RR dotata di ammortizzatore posteriore di qualità superiore e cambio rapido bidirezionale. Le due moto si basano su un motore 4 cilindri da 399 cc con raffreddamento a liquido e doppio albero a camme in testa capace di sprigionare una potenza di 77 CV . Una cifra che raggiunge la barriera degli 80 CV grazie al sistema Ram Air. Come non può essere altrimenti su una moto di questo livello, è corredata da un ampio pacchetto di ausili in cui spiccano: le 3 modalità di guida più una personalizzabile (Sport, Road, Rain e Rider), il controllo di trazione (KTRC) e cambio rapido bidirezionale (KQS). Quest’ultimo elemento, è disponibile come optional mentre è di serie sulla Ninja ZX-4RR.



l telaio è costituito da una struttura tubolare in acciaio del tipo a traliccio, alla quale è ancorato un forcellone asimmetrico in alluminio. Per quanto riguarda le sospensioni, troviamo un set Showa con forcella SFF-BP rovesciata (regolabile per la RR) e un ammortizzatore posteriore che, nel caso della versione ZX-4RR, è identico a quello della superbike. La frenata è affidata a due dischi da 290 mm sull’asse anteriore, morsi da pinze ad ancoraggio radiale e un unico disco posteriore coadiuvato dall’essenziale sistema ABS.

La strumentazione è affidata a uno schermo a colori LCD da 4,3” con diverse modalità di visualizzazione, tra cui una modalità circuito che mostra: tempi sul giro, posizioni delle marce e una migliore lettura della velocità di rotazione dai 10.000 giri. Ha anche opzioni di connettività tramite l’app Kawasaki Rideology che consente di accedere a diverse funzioni del veicolo tramite smartphone, oltre a registrare le informazioni sul percorso. Per l’illuminazione viene utilizzata la tecnologia LED in tutte le sue ottiche.

Novità in arrivo anche per la regina indiscussa del cross, ovvero la KX450 declinata anche nella versione KX450X. Per i modelli 2024 l motore monocilindrico da 449 cc è stato rivisto, ricevendo un nuovo sistema di aspirazione, nuove valvole sfalsate verticalmente con il sistema di aspirazione e scarico. Anche il tubo di scarico e la marmitta sono stati spostati, per contribuire alla potenza di picco e a un maggiore controllo, centralizzando la massa di scarico. Nuovo anche il telaio in alluminio, che offre nuovi parametri di maneggevolezza e trazione. I freni sono ora firmati Brembo sull’asse anteriore e Nissin sull’asse posteriore. Novità anche per quanto riguarda il telaio, che riceve nuove grafiche e offre la possibilità al pilota di cambiare più facilmente la posizione durante la guida, e debuttano anche le manopole ODI Lock. I nuovi modelli portano in dote anche un nuovo controllo di trazione e le Power Mode, selezionabili grazie a interruttori specifici nella zona sinistra del manubrio. Infine, anche per questi modelli è disponibile la l'app “Rideology The App KX”, che consente ai piloti di connettersi direttamente alla moto utilizzando i loro smartphone. Tramite questa app è possibile regolare la mappatura del motore, intervenendo anche su iniezione e anticipo.