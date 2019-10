Kawasaki, ecco le nuove supernaked Z H2 e W 800 La marca di Akashi anticipa le novità di Eicma al salone nipponico

Al Tokyo Motor Show Kawasaki ha svelato la naked sovralimentata Z H2 che monta il quattro cilindri dotato di compressore volumetrico già montato sulle supersportive della serie H2: qui eroga la bellezza di 200 cv, una potenza impensabile fino a qualche anno fa per una “nuda”, ma oggi alla portata di tutti grazie all'elettronica.

Cattiva all'occorrenza

Kawasaki per la sua Z H2 garantisce un'erogazione fluida e gestibile ai medi e bassi regimi: merito della centralina con piattaforma inerziale a sei assi, che gestisce tre riding mode, tre mappature del motore, Abs e controllo di trazione cornering, sistema antimpennata, launch control, cambio elettronico in inserimento e scalata (funziona oltre i 2.500 giri) e cruise control. La ciclistica annovera un telaio a traliccio in tubi d'acciaio, abbinato a un forcellone in allumino (deriva da quello della Ninja ZX-10RR campione del mondo Superbike), sospensioni Showa regolabili e impianto frenante con pinze radiali anteriori Brembo. Davanti a sé il pilota trova il nuovo cruscotto digitale Tft che può connettere al cellulare per gestire le telefonate e scaricare i dati di funzionamento della moto. La ZH 2 sarà in vendita – non si sa ancora quando – con prezzi a partire da poco meno di 18mila euro.

Classica rinnovata

Altra novità a Tokyo è la W 800 che affianca le versioni Street e Cafe nella famiglia delle classiche di Kawasaki. La nuova W800 sfoggia molti richiami ai modelli degli anni Sessanta, con molte cromature e la sella lunga su un piano solo. Il manubrio largo e rialzato sovrasta la ruota anteriore da 19 pollici (è da 18 su Street e Cafe). La W 800 condivide con le sorelle il bicilindrico frontemarcia raffreddato ad aria da 773 cc così come il telaio in tubi d'acciaio a doppia culla. Come per la ZH 2, anche per la W 800 Kawasaki ha fissato il prezzo, ma non la data di commercializzazione: 10mila euro.